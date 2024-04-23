Eski futbolcu Batuhan Karadeniz’in hayatı ve kariyeri

Batuhan Karadeniz,santrafor pozisyonunda oynayarak Türk futboluna damga vurmuş bir isim olarak biliniyor. Kısa sürede başarılarıyla dikkatleri üzerine çeken eski milli futbolcu, Türkiye'nin çeşitli kulüplerinde gösterdiği performanslarla adından sıkça söz ettirdi. Batuhan Karadeniz kimdir? Batuhan Karadeniz evli mi? Batuhan Karadeniz kaç yaşında? gibi sorular sıklıkla merak konusu haline geldi. Batuhan Karadeniz'in futbol kariyeri ve özel hayatıyla ilgili merak edilen detaylar...

Türk futbolunun yetenekli isimlerinden biri olan Batuhan Karadeniz'in futbol hayatı ve kariyeri, spor dünyasının dikkatini çekmeye devam ediyor. İstanbul'da 24 Nisan 1991'de doğan Karadeniz, santrafor mevkisinde oynamış ve Türkiye'nin dört bir yanında başarılı performanslar sergilemiş bir eski milli futbolcu olarak tanınıyor. Batuhan Karadeniz hakkında merak edilen detaylar...

BATUHAN KARADENİZ KİMDİR?

Genç yaşta gösterdiği performanslarla adını duyuran Batuhan Karadeniz, Beşiktaş'ın altyapısında yetişti. 25 Ağustos 2007'de Gaziantepspor'a attığı golle Beşiktaş tarihinde Süper Lig'de gol atan en genç futbolcu unvanını elde etti. Ancak, bu rekor daha sonradan başka bir futbolcu tarafından kırıldı. 2007-2008 sezonunda Beşiktaş PAF takımında forma giyerek dikkatleri üzerine çekti ve 86 maçta 226 gol atmış bir performans sergiledi.

Kulüp Kariyeri: Beşiktaş, Eskişehirspor, Trabzonspor ve Daha Fazlası

Batuhan Karadeniz, Beşiktaş'taki başarılı performansının ardından Eskişehirspor'a kiralandı ve burada 14 lig maçında 8 gol atarak göz doldurdu. Daha sonra Beşiktaş'a dönen Karadeniz, kulüp kariyerinde sırasıyla Trabzonspor, Elazığspor, Sivasspor, St. Gallen, Şanlıurfaspor, Sakaryaspor, Bandırmaspor, Tuzlaspor ve Hekimoğlu Trabzon gibi takımlarda forma giydi.

Milli Takım ve Uluslararası Kariyer

Batuhan Karadeniz, Türkiye'yi farklı yaş kategorilerinde temsil etti ve genç yaşında milli takıma çağrıldı. U-15, U-16, U-17 ve U-21 milli takımlarında forma giyen Karadeniz, 2008 yılında Bosna-Hersek maçında A Milli Takım'a çağrılarak Türkiye formasını giyme onurunu yaşadı.

BATUHAN KARADENİZ EVLİ Mİ?

2018 yılında evlenen Batuhan Karadeniz, aynı yılın Aralık ayında bir erkek çocuk sahibi oldu. Son olarak, 2021 yılında Iğdır Belediyespor'a transfer olan Karadeniz, futbol kariyerine devam etmektedir.

Batuhan Karadeniz'in futbol kariyeri, yetenekli bir oyuncunun genç yaşta elde ettiği başarılarla dolu. Başarılı performansları ve milli takımdaki deneyimiyle Türk futboluna katkı sağlamaya devam etmekte ve kariyerine aktif olarak devam etmektedir.