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Erman Toroğlu Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır'ı yerden yere vurdu: "Ukala, şımarık, ihanet ediyor"

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Erman Toroğlu Trabzonspor&#039;un kalecisi Uğurcan Çakır&#039;ı yerden yere vurdu: &quot;Ukala, şımarık, ihanet ediyor&quot;

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Kayserispor - Trabzonspor maçının ardından karşılaşmayı yorumlayan Erman Toroğlu, bordo-mavililerin tecrübeli file bekçisi Uğurcan Çakır hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Süper Lig'de 33.hafta maçında Trabzonspor, Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Bordo-mavililer galibiyeti getiren golleri Enis Destan ve Pepe getirdi. Karşılaşmada Kayserispor'un tek golü ise Uğurcan Çakır'ın hatası sonrası geldi. Yorumcu Erman Toroğlu, Çakır hakkında çok sert ifadeler kullandı. 

Erman Toroğlu Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır'ı yerden yere vurdu:

Uğurcan Çakır'ın, futbol ukalalığı yaptığını söyleyen Toroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Uğurcan her zaman yaptığı gibi futbol ukalalığını, şımarıklığını yaptı. Olmaz bu. Böyle büyük kaleci olamazsın. Büyük kaleci böyle hatalar yapmayacak. Bu büyük kalecinin yapacağı hata değil. Bu futbol ukalalığıdır. Konsantrasyon bozulamaz. Beşiktaş ile çekişiyorsun. Bütün arkadaşlarına ihanet ediyorsun. Gol yiyebilirsin, bacak arası da yiyebilirsin hepsine varım ama bunu yapamazsın. Buna hakkın yok."

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