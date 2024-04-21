Enis Destan gururla sunar! Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor'u mağlup etti

Abdullah Avcı’nın takımı Enis Destan’ın kafa vuruşuyla öne geçti. Bir golü VAR’a takılan Fırtına’da yine Enis’in asistinde Pepe farkı ikiledi. Kayserispor’a Uğurcan’ın büyük hatasında Bourabia’nın sayısı yetmedi.

UĞUR AKTAN'IN HABERİ - Abdullah Avcı yönetiminde sezonu Türkiye Kupası ve lig üçüncülüğüyle tamamlamak isteyen Trabzonspor, deplasmanda konuk olduğu Kayserispor’u 2-1 mağlup etti. Çağdaş Atan ile başladığı sezonda yola üçüncü teknik direktörü Burak Yılmaz ile devam eden ve oynadığı son beş karşılaşmadan da galip ayrılamayan rakibi karşısında daha üstün bir oyun sergileyen bordo mavili takıma üç puanı getiren goller Enis ve Pepe’den geldi.

MEUNİER İŞ BAŞINDA

Karşılaşmada gol perdesi maçın 24. dakikasında açılırken, Visca ile paslaşan Meunier’in arka direğe yaptığı adrese teslim ortayı iyi değerlendiren Enis düzgün bir kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi: 1-0. 37’de bir anda ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Visca’nın şutunda Bilal gole izin vermeyince mücadelenin ilk yarısı 1-0’lık Trabzonspor üstünlüğüyle sona erdi. Maçta ikinci yarıya daha baskılı başlayan taraf devrede iki değişiklik yapan ev sahibi oldu.

BARDHİ ATTI AMA

50’de Nazon’un yerden vuruşunda kaleci Uğurcan golü önledi. 53’te Bardhi harika bir gol atsa da bu gol VAR kontrolünün ardından iptal oldu ancak Trabzonspor’un ikinci golü bulması için fazla beklemesi gerekmedi. 58’de Enis’in kafayla indirdiği topa iyi hareketlenen Pepe bekletmeden şutunu çıkardı ve Trabzonspor farkı ikiye yükselti: 2-0. Maçta son sözü söyleyen isim ise Uğurcan’ın büyük hatasını affetmeyen Bourabia oldu: 2-1.

AVCI’DAN KAPTAN UĞURCAN’A SİTEM

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Sahanın içinde çok doğru organizasyonlar yaptık. Oyunun içinde çok ciddi pozisyonlar vermedik. Uğurcan Çakır’ın pozisyonunda çok kızdım. Denswil çok müsaitti. Uğurcan Çakır bu ülkenin çok önemli bir kalecisi. Asist yapmıştı, bir de gol yedirdi ve eşitlemiş oldu” derken, “Beşiktaş’la puan farkını koruduk. Lig üçüncülüğü için avantajımız sürüyor. Şimdi önümüzde kupa maçı var. Biz Trabzonspor’un kenetlenme zamanı” sözlerini kullandı.

PEPE: GOLÜ HİSSETTİM

Trabzonspor’un ikinci golünü atan Nicolas Pepe, “Zor maç olacağı belliydi ama takımın kalitesini herkes görüyor. Kaptanımın uzun toptaki kalitesini biliyorum. Ben de topun oraya geleceğini hissettim ve golü buldum. Taraftarımızın önünde de gol atmak istiyorum” sözlerini kullandı.

VİSCA ENİS DESTAN’I ÖVDÜ

Trabzonspor’da Edin Visca, “Bugün takım olarak herkes çok iyi mücadele etti. Büyük takım gibi oynadık” derken, “Bu sezon Enis Destan çok katkı verdi. Hoca onu doğru oynatınca golleri atıyor. Onunla oynamak kolay oluyor. İnşallah sağlıklı olursa önemli bir transfer yapacak” dedi.

MAÇIN ADAMI ENİS: KAFA TOPLARI BENİM

Maça damgasını vuran Trabzonsporlu Enis Destan, “Ligin en zor deplasmanlarından birindeydik ve üç puanla çıkmak bizi mutlu etti. Daha fazla da gol atabilirdik. Kafa topları en önemli özelliklerimden bir tanesi. Bunları antrenmanlarda çok çalışıyorum” diye konuştu.