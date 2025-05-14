Eşref Rüya dizisi saat kaçta bitiyor, başlıyor? Yayın akışında netleşti

Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in paylaştığı Eşref Rüya dizisi Çarşamba günler 20.00'de başlıyor. Kanal D'de ekrana gelecek dizinin bitiş saati de yayın akışıyla belli oldu.

Kanal D'nin yeni dizisi Eşref Rüya merakla beklenen ilk bölümüyle bu akşam ekrana geldi. Eşref Rüya dizisi başlangıç ve bitiş saati Kanal D yayın akışında belli oldu.

EŞREF RÜYA DİZİSİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Eşref Rüya dizisi, Çarşamba günleri saat 20.00'de başlıyor. Dizi suç dünyasında güçlü bir mafyaya dönüşen Eşref'in, işlettiği otelde Nisan'la tanışmasıyla başlar. Ancak Nisan'ın yıllardır aradığı çocukluk aşkı Rüya ve polis için muhbirlik yapan biri olduğunu bilmemektedir. Aşk, ihanet ve güç içinde bir dizi olan Eşref Rüya konusuyla izleyiciyi ekran başına toplamayı hedefliyor.

EŞREF RÜYA DİZİSİ SAAT KAÇTA BİTİYOR?

Kanal D yayın akışına göre, Eşref Rüya dizisi 00.15'te gece yarısını geçince sona erecek. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in yeni projesinde; Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik gibi isimler de yer alıyor.

EŞREF RÜYA DİZİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Dizi, Kanal D'de yayınlanmaya başlayacak. Yapım şirketlerinden Tims&B üstlendiği projede yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar yaparken yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar oturuyor. Dizinin senaryosunu ise Ethem Özışık ve Lokman Maral kaleme aldı.

EŞREF RÜYA DİZİSİ OYUNCULARI

Eşref Tek (Çağatay Ulusoy), Nisan Akyol (Demet Özdemir), Gürdal Bozok (Necip Memili), Faruk Sezeri (Ahmet Rıfat Şungar), Kadir Yanık (Görkem Sevindik), Yakup Karaşan (Macit Koper), Çiğdem Serim (Büşra Develi)