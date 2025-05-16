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Eşref Rüya dizisi senaristi kim? Ethem Özışık dizileri

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Eşref Rüya dizisi senaristi kim? Ethem Özışık dizileri
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Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in olduğu Eşref Rüya dizisi ekran macerasına reyting rekorları kırarak devam ediyor. Dizinin senaryosunu ise daha önce Poyraz Karayel, Maraşlı gibi dizilerin senaristi Ethem Özışık ve Söz, Bambaşka Biri dizilerinden bilinen Lokman Maral kaleme alıyor.

Eşref Rüya dizisi oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkat çekiyor. İzleyiciler senaryonun arkasındaki ismi merak ediyor. 

EŞRE RÜYA DİZİSİ SENARİSTİ KİM?

Eşref Rüya dizisinin senaryosunu tanınan isim Ethem Özışık ve Lokman Maral kaleme alıyor. Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın Tims&B yapımcılığın üstlendiği dizi, suç dünyasında yükselen Eşref'in hayatını ve Nisan'la karşılaşmasını konu alıyor. 

Eşref Rüya dizisi senaristi kim? Ethem Özışık dizileri - 1. Resim

ETHEM ÖZIŞIK KİMDİR?

22 Kasım 1977 yılında Almanya'da doğan Ethem Özışık, dizi ve sinema senaryo yazarı olarak tanınıyor. 42. Altın Kelebek Ödülleri'nde Poyraz Karayel dizisiyle en iyi senaryo ödülünü kazandı. Sudan Bıkmış Balıklar ile ilk ekran macerasını yaşayan isim son olarak Bambaşka Biri dizinin senaryosunu kaleme almıştı. Diziler dışında 2013 yılında Arkadaşım Max ve 2017 yılında Poyraz Karayel: Küresel Sermaye filmlerinin senaryolarını yazdı.

ETHEM ÖZIŞIK DİZİLERİ

Sudan Bıkmış Balıklar 2012

Sana Bir Sır Vereceğim 2013-2014

Poyraz Karayel 2015-2017 

Söz 2017-2019

Yüz Yüze 2017

Yarım Kalan Aşklar 2020 İnternet Dizisi

Maraşlı 2020-2021

Teşkilat 2021-2022

Bambaşka Biri 2023-2024

Eşref Rüya 2025- 

Dünyayı Değiştiren Ayten Yakında İnternet Dizisi

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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