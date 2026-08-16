15 Ağustos 2026 tarihinde başlayan ÖZYES, 36 ilde 44 sınav merkezinde 6 oturumda tamamlanacak. 2026-ÖZYES'e 24 bin 381 aday başvurdu. Adayların 16 bin 202'si erkeklerden, 8 bin 179'u kadınlardan oluşuyor. Peki, ÖZYES 2026 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Türkiye’de spor, sanat, müzik ve güzel sanatlar gibi özel yetenek gerektiren bölümlere giriş için uygulanan Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) 2026 takvimi, ÖSYM tarafından paylaşılmıştı. Takvimde ÖZYES uygulama ve sonuç tarihlerine yer verilmişti. Yayımlanan takvime göre üç günde tamamlanacak olan sınav, 15-18 Ağustos tarihlerinde yapılacak. ÖZYES, 36 ilde 44 sınav merkezinde toplam 6 oturumda yapılacak, oturumlar 210 dakika sürecek. Sabah oturumları saat 09.00' da başlayacak, 12.30' da sona erecek. Öğleden sonraki oturumlar ise 14.30' da başlayacak, 18.00' de sona erecek.

ÖZYES 2026 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ÖZYES sonuç tarihi



ÖZYES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Fiziksel yeterlilik parkurlarının tamamlanmasının ardından değerlendirme aşamasına geçilecek. 2026-ÖZYES sınav sonuçları 9 Eylül 2026 tarihinde ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak.

Yerleştirme sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına hak kazanan adayların kayıt hakları yalnızca 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı için geçerli olacak.

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