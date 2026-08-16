MasterChef Türkiye'de yedek yarışmacılar arsasında mücadele başladı. Ana kadroya dahil olabilmek için kıran kırana yarışan isimler, son bölümde en iyi "testi kebabı" tabağını ortaya çıkarmaya çalıştı. Gecenin sonunda başarılı tabağı hazırlayan isim, yedeklerden ana kadroya katılan ilk yarışmacı oldu. Peki, MasterChef'te ana kadroya kim girdi? İşte MasterChef'te ana kadroya giren yarışmacı...

Yemek programı MasterChef'te ana kadro büyük oranda belli oldu ancak yedek yarışmacılar arasında mücadele sürüyor. Zorlu yarışmanın ana kadrosuna dahil olma umudu devam eden yedek yarışmacılar, en iyi tabağı çıkararak MasterChef serüvenine devam etmek istiyor.

15 Ağustos tarihli bölümde;Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef'te yedekler kadrosunda yer alan Emre, Faruk, Fatma, Hami Efe, Buse, Sultan, Tolgahan, Olabiyi, Esra, Asuman, Recep, Betül ve Nesibe hünerlerini sergiledi. Peki, MasterChef'te ana kadroya kim girdi?



MasterChefte ana kadroya kim girdi? İşte MasterChefte ana kadroya giren yarışmacı

MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

15 Ağustos Cumartesi günü yedek yarışmacılar, ana kadroya girebilmek için "testi kebabı" hazırladı. Şefler değerlendirmede lezzetin yanı sıra yemeğin hazırlanış ve pişirme tekniğini de değerlendirdi. Ana kadroya giren ilk isim Recep oldu.

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