Eşref Tek geri mi dönüyor? Eşref Tek kadrosu merak konusu oldu

Eşref Rüya’nın hikyesi yeni bir yapımla genişliyor. TİMS&B Productions, Prime Video’da izleyiciyle buluşacak Eşref Tek projesini duyurdu. Eşref’in Rüya’ya duyduğu bağlılığın kökleri ve hayatını şekillendiren dönüm noktaları, projenin merkezinde yer alacak.

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Çağatay Ulusoy'un başrolünü üstleneceği Eşref Tek, Kanal D ekranlarında ses getiren Eşref Rüya ile bağlantılı bir yapım olacak. Eşref Rüya'nın arkasındaki yapım şirketi olan TİMS&B, bu yeni projeyi"Tek isim. Tek başlangıç. Eşref Tek. Her efsanenin bir başlangıcı vardır." mesajıyla duyurdu.

Eşref Tek, hikâyeyi geçmişe saracak. Dizi, Eşref ve Kadir karakterlerinin ilk yıllarına odaklanacak. Amazon basın bülteninde diziyi şöyle tanıtıyor:

"Eşref’in geçmişine, Rüya’ya duyduğu bağlılığın köklerine ve onu bugün olduğu kişiye dönüştüren dönüm noktalarına odaklanan Eşref Tek, izleyicilere ‘Eşref Rüya’nın sevilen karakteri Eşref’in bugüne nasıl geldiğini keşfetme fırsatı sunuyor."

EŞREF TEK KADROSUNDA DEMET ÖZDEMİR YER ALACAK MI?

Paylaşılan ilk afişte yalnızca Çağatay Ulusoy’un bulunması dikkat çekerken, Demet Özdemir’in yanı sıra Eşref Rüya’nın diğer oyuncularına yer verilmemesi merak uyandırdı.

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İKİ SEZONLUK MACERA 47. BÖLÜMDE SONA ERMİŞTİ

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerini paylaştığı Eşref Rüya, iki sezon sürdükten sonra 47. bölümüyle ekrana veda etmişti.

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