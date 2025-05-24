Eyüpspor Antalyaspor maçı hangi kanalda, ne zaman? Maç yayın bilgileri

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Eyüpspor, sahasında Antalyaspor'u konuk ederken iki ekip arasındaki mücadele futbolseverler tarafından yakından takip edilecek. Eyüpspor Antalyaspor maçı kanalı, izleme yeri ve maçın ilk 11'leri merak ediliyor.

Trendyol Süper Lig 37. haftasında 24 Mayıs Cumartesi günü 16.00'da İkas Eyüpspor Antalyapsor karşılaşması oynanacak. Maçı yerinde takip edemeyen taraftar izleme yerlerini araştırıyor.

EYÜPSPOR ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Eyüpspor ile Antalyaspor arasındaki Trendyol Süper Lig 37. hafta maçı, 24 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00’da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Maçın yayın bilgisi netleşti.

Bu karşılaşma, ligin kritik haftalarından birinde iki takımın da puan mücadelesini ekranlara taşıyacak. beIN Sports, Süper Lig maçlarının resmi yayıncısı olarak, bu maçı da geniş bir izleyici kitlesine ulaştıracak. Taraftarlar, beIN Sports'un dijital platformu TOD üzerinden de maçı canlı izleyebilir.

EYÜPSPOR ANTALYASPOR MAÇI NEREDE İZLENİR?

Maçı televizyon veya dijital platformlardan takip etmek isteyenler için beIN Sports'un canlı yayını izleyebilir. Taraftarlar, ayrıca mobil uygulaması veya Smart TV platformları üzerinden maçı yüksek kalitede takip edebilir.

EYÜPSPOR ANTALYASPOR MAÇI İLK 11'LER BELLİ OLDU MU?

Eyüpspor muhtemel ilk 11'ler: Berke, Vezo, Robin, Claro, Umut, Melih, Tayfur, Yalçın, Emre Akbaba, Ampem, Thiam.

Antalyaspor muhtemel ilk 11'ler: Abdullah, Bünyamin, Thalisson, Veysel, Bahadır, Güray, Erdal, Kaluzinski, Soner, Safuri, Samudio.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Eyüpspor-Antalyaspor maçı, 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü saat 16.00’da başlayacak. Maçın saati ve tarihi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından resmi olarak duyuruldu.