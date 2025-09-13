Eyüpspor - Galatasaray maçının ilk 11 ler belli oldu mu? Osimhen'in maçta oynayıp oynamayacağı netleşti

Trendyol Süper Lig'de 5. haftasında Eyüpspor, Galatasaray'ı evinde ağırlıyor. 4 puanla ligde 10. sırada yer alan Eyüpspor, henüz Galatasaray ile mücadele edecek.

Peki, Eyüpspor - Galatasaray maçının ilk 11 ler belli oldu mu? İşte tüm ayrıntılar...

EYÜPSPOR - GALATASARAY MAÇININ İLK 11 LER BELLİ OLDU MU?

Eyüpspor Galatasaray karşılaşmasında ilk 11'ler belli oldu. İşte o isimler...

ikas Eyüpspor: Felipe, Robin, Claro, Mujakic, Serdar, Yalçın, Kerem, Umut, Seşlar, Ampem, Draguş.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Yunus, İlkay, Sane, Icardi.

OSİMHEN EYÜPSPOR - GALATASARAY MAÇINDA OYNACAK MI?

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in ayak bileğinde sakatlığı bulunuyor. Bu sebeple Eyüpspor Galatasaray karşılaşmasında oynamayacak.

Victor Osimhen'in, ayak bileği bağlarındaki orta düzeyde gerilme ve kanama sebebiyle karşılaşmada forma giymesi giymeyecektir.