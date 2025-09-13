Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Eyüpspor - Galatasaray maçının ilk 11 ler belli oldu mu? Osimhen'in maçta oynayıp oynamayacağı netleşti

Eyüpspor - Galatasaray maçının ilk 11 ler belli oldu mu? Osimhen'in maçta oynayıp oynamayacağı netleşti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor'a konuk oluyor. 15 maçtır hiç yenilmeyen Cimbom, önümüzdeki hafta oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesi Eyüpspor maçıyla moral depolamak istiyor. Son dört hafta bir galibiyeti bulunan Eyüpspor ise 3 puanı hanesine yazırmak için sahada ter dökecek. Mücadelenin başlamasına saatler kala "Eyüpspor - Galatasaray maçının ilk 11 ler belli oldu mu?" sorusu gündemde yer alıyor.

Trendyol Süper Lig'de 5. haftasında Eyüpspor, Galatasaray'ı evinde ağırlıyor. 4 puanla ligde 10. sırada yer alan Eyüpspor, henüz Galatasaray ile mücadele edecek.

Peki, Eyüpspor - Galatasaray maçının ilk 11 ler belli oldu mu? İşte tüm ayrıntılar...

Eyüpspor - Galatasaray maçının ilk 11 ler belli oldu mu? Osimhen'in maçta oynayıp oynamayacağı netleşti - 1. Resim

EYÜPSPOR - GALATASARAY MAÇININ İLK 11 LER BELLİ OLDU MU?

Eyüpspor Galatasaray karşılaşmasında ilk 11'ler belli oldu. İşte o isimler...

ikas Eyüpspor: Felipe, Robin, Claro, Mujakic, Serdar, Yalçın, Kerem, Umut, Seşlar, Ampem, Draguş.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Yunus, İlkay, Sane, Icardi.

TEK EKSİK VICTOR OSIMHEN

OSİMHEN EYÜPSPOR - GALATASARAY MAÇINDA OYNACAK MI?

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in ayak bileğinde sakatlığı bulunuyor. Bu sebeple Eyüpspor Galatasaray karşılaşmasında oynamayacak.

Victor Osimhen'in, ayak bileği bağlarındaki orta düzeyde gerilme ve kanama sebebiyle karşılaşmada forma giymesi giymeyecektir.

