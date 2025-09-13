Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı kadrosu açıklandı: 5 eksik!
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5'inci haftasında yarın saat 19.00'da Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bordo-mavililer, Chobani Stadyumu'nda oynayacağı kritik karşılaşmanın kamp kadrosunu açıkladı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5'inci haftasında Domenico Tedesco'nun teknik direktörlük görevine getirildiği Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.
Bordo-mavili takımda Wagner Pina, Anthony Nwakaeme, Benjamin Bouchouari, Danilo Sikan, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Christ Oulai ise cezası nedeniyle kadroda bulunmuyor. Manchester United'dan kiralanan kaleci Andre Onana ise İstanbul kafilesinde yer aldı.
TRABZONSPOR'UN KAMP KADROSU
Onana, Onuralp, Ahmet Doğan, Arif, Mustafa, Savic, Serdar, Taha Emre, Batagov, Baniya, Salih, Okay, Tim Jabol, Ozan, Boran, Cihan, Zubkov, Visca, Muçi, Olaigbe, Felipe, Onuachu
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökhan Karataş