OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, Renault’nun Bursa üssünde üretim hattını inceledi

Bursa'daki Oyak Renault Otomobil Fabrikaları'nı ziyaret eden OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, Duster, Clio ve Boreal modellerinin üretim süreçleri hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı. Renault Group Türkiye CEO'su Lionel Jaillet'nin eşlik ettiği ziyarette mühendisler ve üretim ekipleriyle birebir görüşmeler gerçekleştiren Yalçıntaş, aynı zamanda OYAK HORSE'un hibrit araçlar için ürettiği HR18 motorunu yakından inceledi.

Oyak Renault'nun, OYAK ve Renault Group'un uzun soluklu ve stratejik ortaklığıyla hayata geçirilen Türkiye otomotiv sektörünün en güçlü iş birliği modeli olduğunu vurgulayan Murat Yalçıntaş, "Bursa'daki Oyak Renault Otomobil Fabrikaları, üretim kapasitesi, mühendislik yetkinliği, teknolojik altyapısı ve ihracat performansıyla yalnızca ülkemizin değil, Avrupa'nın da en önemli otomotiv üretim üslerinden biri konumunda. Bursa'daki tesis, hem iç pazara hem de küresel pazarlara yönelik üretim hacmiyle ülkemizin sanayi gücünü temsil ederken, geniş ürün yelpazesiyle otomotiv sektörünün dönüşümüne yön veriyor. 1969 yılından bu yana süren OYAK ve Renault iş birliği, Türkiye'nin üretim kabiliyetini dünya standartlarına taşıyan, yerli mühendislik gücünü küresel rekabetle buluşturan örnek bir sanayi modeli olarak öne çıkıyor" diye konuştu.

HEDEF TÜRKİYE'Yİ İHRACAT MERKEZİ YAPMAK

OYAK ve Renault Group ortak girişimiyle 400 milyon euronun üzerinde yatırım yapılmasının planlandığını aktaran Yalçıntaş, Türkiye'yi Renault'nun ihracat merkezi yapmayı hedeflediklerini söyledi. "Uluslararası 2027 Oyun Planı" çerçevesinde, 2027'den önce dört yeni Renault modelinin Bursa Oyak Renault Fabrikası'nda yerlileştirilmesinin planlandığını ifade eden Yalçıntaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu plan çerçevesinde Renault markası altında Bursa'da üretilen ilk model Duster oldu. Aynı zamanda Renault'nun hem dünya çapında hem de Türkiye'de en çok satan modeli olan Clio'nun altıncı nesli için Bursa Oyak Renault Otomobil Fabrikaları üretim merkezi olacak. Yeni Renault Clio, tasarımıyla da Türkiye'de geliştirilip Türkiye'de üretilen bir model olarak öne çıkacak."

RENAULT GROUP'UN İLK HİBRİT MOTOR ÜRETİCİSİ OYAK HORSE

Türkiye'de binek araçlar için motor ve vites kutusu üreten firma olan OYAK HORSE hakkında da değerlendirmelerde bulunan Murat Yalçıntaş, "55 yılda 7,5 milyon motor, 6 milyon vites kutusu üreten OYAK HORSE, Türkiye'deki en büyük yüksek basınç alüminyum enjeksiyon tesisine sahip. Renault Group'un ilk hibrit motor üreticisi konumunda olan OYAK HORSE, yıllık üretim kapasitesini motorda 470 bin, vites kutusunda ise 390 bine yükseltti" diye konuştu.

OYAK HORSE, hibrit araçlara yönelik ürettiği son teknolojiye sahip HR18 motoru ile de önemli bir başarıya imza attı. HR18 motorunun yanı sıra yerli imkânlarla üretilen alüminyum motor bloğunu TEKNOFEST 2025'teki standında sergileyecek olan OYAK HORSE, etkinliğe özel olarak hazırladığı tanıtım filmiyle HR18'in üretim aşamalarını ziyaretçilere gösterecek. Aynı zamanda, OYAK HORSE'un Ar-Ge mühendisleri, 17-21 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek etkinlik boyunca HR18 motorunu tanıtacak ve ziyaretçilerin sorularını cevaplayacak.