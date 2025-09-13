Real Sociedad-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve nereden izlenir?
İspanya La Liga'nın 4. haftasında Real Sociedad, Real Madrid'i sahasında konuk edecek. Real Madrid ligde oynadığı ilk üç maçı kazanarak zirvede yer alırken, Real Sociedad ise henüz galibiyet elde edemedi. Müsabakada, milli futbolcu Arda Güler'in ilk 11'de başlaması bekleniyor. Peki, Real Sociedad-Real Madrid maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Real Sociedad-Real Madrid maçı hakkında bilgiler..
La Liga'da sezonun 4. haftası Real Sociedad ile Real Madrid arasında oynanacak kritik karşılaşmaya sahne olacak. Xabi Alonso yönetimindeki Real Madrid, ligdeki ilk üç maçını kazanarak 9 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Ev sahibi Real Sociedad ise sezona galibiyetsiz başlarken, bu önemli mücadelede galibiyet arıyor.
REAL SOCIEDAD-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Real Sociedad ile Real Madrid arasındaki La Liga 4. hafta karşılaşması, 13 Eylül 2025 Cumartesi günü oynanacak.
Müsabaka TSİ 17.15'te başlayacak ve Anoeta Stadyumu'nda yapılacak.
REAL SOCIEDAD-REAL MADRID MAÇI NEREDEN İZLENECEK?
Real Sociedad-Real Madrid maçı, S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak. S Sport'un yanı sıra S Sport Plus dijital platformu üzerinden de mücadele takip edilebilecek.
Maçı canlı izlemek isteyenler, ilgili platformlara üyelik sağlayarak veya yayıncı kuruluşun internet sitesi aracılığıyla karşılaşmaya erişebilirler.
ARDA GÜLER İLK 11'DE SAHAYA ÇIKACAK MI?
Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler'in Real Sociedad maçında ilk 11'de başlaması bekleniyor.
Güler, geçtiğimiz hafta oynanan Mallorca maçında ilk 11'de yer almış ve takımı adına bir gol kaydetmişti. Bu performansı, teknik direktör Xabi Alonso'nun Güler'e olan güvenini artırdı.