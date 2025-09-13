Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Real Sociedad-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve nereden izlenir?

Real Sociedad-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve nereden izlenir?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Real Sociedad-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve nereden izlenir?
La Liga, Real Sociedad, Real Madrid, Arda Güler, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İspanya La Liga'nın 4. haftasında Real Sociedad, Real Madrid'i sahasında konuk edecek. Real Madrid ligde oynadığı ilk üç maçı kazanarak zirvede yer alırken, Real Sociedad ise henüz galibiyet elde edemedi. Müsabakada, milli futbolcu Arda Güler'in ilk 11'de başlaması bekleniyor. Peki, Real Sociedad-Real Madrid maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Real Sociedad-Real Madrid maçı hakkında bilgiler..

La Liga'da sezonun 4. haftası Real Sociedad ile Real Madrid arasında oynanacak kritik karşılaşmaya sahne olacak. Xabi Alonso yönetimindeki Real Madrid, ligdeki ilk üç maçını kazanarak 9 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Ev sahibi Real Sociedad ise sezona galibiyetsiz başlarken, bu önemli mücadelede galibiyet arıyor. 

Real Sociedad-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve nereden izlenir? - 1. Resim

REAL SOCIEDAD-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Real Sociedad ile Real Madrid arasındaki La Liga 4. hafta karşılaşması, 13 Eylül 2025 Cumartesi günü oynanacak.

Müsabaka TSİ 17.15'te başlayacak ve Anoeta Stadyumu'nda yapılacak.

Real Sociedad-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve nereden izlenir? - 2. Resim

REAL SOCIEDAD-REAL MADRID MAÇI NEREDEN İZLENECEK?

Real Sociedad-Real Madrid maçı, S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak. S Sport'un yanı sıra S Sport Plus dijital platformu üzerinden de mücadele takip edilebilecek. 

Maçı canlı izlemek isteyenler, ilgili platformlara üyelik sağlayarak veya yayıncı kuruluşun internet sitesi aracılığıyla karşılaşmaya erişebilirler.

Real Sociedad-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve nereden izlenir? - 3. Resim

ARDA GÜLER İLK 11'DE SAHAYA ÇIKACAK MI?

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler'in Real Sociedad maçında ilk 11'de başlaması bekleniyor. 

Güler, geçtiğimiz hafta oynanan Mallorca maçında ilk 11'de yer almış ve takımı adına bir gol kaydetmişti. Bu performansı, teknik direktör Xabi Alonso'nun Güler'e olan güvenini artırdı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Trump NATO’ya meydan okudu: Rus petrolünü kesmeyen ülkeler bedel ödeyecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ersan İlyasova neden oynamıyor, basketbolu bıraktı mı? - HaberlerErsan İlyasova neden oynamıyor, basketbolu bıraktı mı?2025 Öğretmenler Günü tarihi: Öğretmenler Günü ne zaman? - Haberler2025 Öğretmenler Günü tarihi: Öğretmenler Günü ne zaman?Aylık öğrenci akbili ne kadar oldu? 2025 İstanbul abonman ücreti - HaberlerAylık öğrenci akbili ne kadar oldu? 2025 İstanbul abonman ücretiHac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura çekim tarihi merak ediliyor - HaberlerHac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura çekim tarihi merak ediliyorBeşiktaş - Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda, ilk 11'ler belli oldu mu? Karşılaşma için nefesler tutuldu - HaberlerBeşiktaş - Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda, ilk 11'ler belli oldu mu? Karşılaşma için nefesler tutulduAnkara'da yağmur yağacak mı? 13 Eylül Ankara hava durumu - HaberlerAnkara'da yağmur yağacak mı? 13 Eylül Ankara hava durumu
Sonraki Haber Yükleniyor...