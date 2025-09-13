Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İBB burs başvuru ekranı 2025: İBB burs başvurusu ne zaman?

İBB burs başvuru ekranı 2025: İBB burs başvurusu ne zaman?

- Güncelleme:
İBB burs başvuru ekranı 2025: İBB burs başvurusu ne zaman?
İstanbul'da üniversiteye girmeye hak kazanan öğrencilerin İBB burs başvurusu 2025 süreci için nefesler tutuldu. Her sene olduğu gibi bu sene de lisans eğitimi gören öğrencilere burs desteği verilecek. Peki, İBB burs başvurusu ne zaman? İşte İBB burs başvuru ekranı 2025....

2025 İBB burs başvurularının başlamasına kısa bir süre kaldı. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla beraber kazandıkları üniversiteleri öğrenen öğrencileri, okul masraflarını karşılamak için İBB'den burs desteği almak istiyor.

İBB burs başvuruları sadece İstanbul'da ikamet eden öğrenciler başvurabilecek. Peki, İBB burs başvurusu ne zaman? İşte tüm ayrıntılar...

İBB BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

İBB burs başvurularının ne zaman başlayacağına dair henüz resmi bir açıklama bulunmamaktadır. 

Geçmiş dönemlere bakıldığında İBB burs başvurularının genellikle her sene Eylül ve Ekim ayları arasında başladığı görülmektedir. 2024 yılında İBB başvuru süreci Eylül ayının son haftasında başlamış ve Ekim ortasına kadar sürmüştü. Bu bilgilere bakıldığında bu sene de benzer bir takvim bekleniyor.

Üniversite öğrencilerinin İBB başvuru tarihleri ile ilgili net bir bilgi alması için güncel olarak İBB’nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarını takip etmesi tavsiye ediliyor.

2025 İBB BURS MİKTARI NE KADAR OLACAK? 

2025 yılı için İBB burs başvuruları henüz başlamamıştır. Bu nedenle bu sene burs miktarlarının ne kadar olacağı hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. 

Geçen sene İBB bursu aylık 2.000 TL olarak ödenmişti. 2025 yılında ise bu miktarda artış yapılması bekleniyor. Kesin tutar, başvuru tarihlerinin açıklanmasının ardından belli olacak.

