İBB yurt başvuru 2025-2026: İBB Yurt başvurusu ne zaman başlayacak?

İBB yurt başvuru 2025-2026: İBB Yurt başvurusu ne zaman başlayacak?

İBB yurt başvuru 2025-2026: İBB Yurt başvurusu ne zaman başlayacak?
30 yaşını doldurmamış ve ailesi İstanbul dışında olan adaylar İBB yurt başvurusunda bulunabilecek. Peki, iBB Yurt başvurusu ne zaman başlayacak? İşte tüm ayrıntılar...

İBB yurt ve burs başvuru takvimi, YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla beraber gündeme geldi. 2025-2026 yılı için İstanbul'da üniversite kazanan öğrenciler, "İBB Yurt başvurusu ne zaman başlayacak?" sorusuna cevap aramaya başladı. 

İBB YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İBB yurt başvuruları tercih sonuçları ardından başlar. Ancak 2025-2026 eğitim yılı için henüz başvurular başlamadı. 

Geçen sene yerleştirme sonuçları 13 Ağustos'ta açıklanmış ve yurt başvuruları da 16 Ağustos'ta alınmaya başlamıştı. Bu tarihler baz alındığında İBB yurt başvuruları 26-29 Ağustos haftasında başlayabileceği tahmin ediliyor.

İBB ÖĞRENCİ YURTLARI NEREDE?

KIZ ÖĞRENCİ YURTLARI

Avcılar 1
Avcılar 2
Bayrampaşa
Kartal Mustafa Necati
Küçükçekmece Filenin Sultanları
Örnektepe
Maltepe
Kadıköy Zeren Ertaş
Kadıköy Filiz Akın
Şişli Zübeyde Hanım

ERKEK ÖĞRENCİ YURTLARI

Bağcılar Cüneyt Arkın
Ümraniye
Esenyurt
Gaziosmanpa
Küçükçekmece Filenin Sultanları
Şişli

İBB YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İBB yurt başvuruları online olarak https://yurt.ibb.istanbul internet sayfası üzerinden yapılmaktadır.

İBB YURT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1. T.C. vatandaşı olması.
2. Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması.
3. Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun İstanbul il sınırları içinde bulunması.
4. Ailesinin (anne-baba) İstanbul il sınırları dışında ikamet ediyor olması.
5. Taksirli suçlar hariç adli sicil/arşiv kaydı bulunmaması.
6. Zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması.
7. Kamu personeli olmaması.
8. Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığının olmadığına ve bulaşıcı hastalığının bulunmadığına dair beyanda bulunması.
9. Yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz yaşını doldurmamış olması.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

