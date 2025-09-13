Uzun süre NBA'de boy gösteren Ersan İlyasova, Türk basketbolunun önemli isimleri arasında yer alıyor.

Günümüzde gözden uzak bir hayat sürdüren Ersan İlyasova, son olarak 2021 yılında İlyasova ile sözleşme imzalamıştı. "Ersan İlyasova neden oynamıyor, basketbolu bıraktı mı?" sorusuna cevap aranıyor.

ERSAN İLYASOVA NEDEN OYNAMIYOR, BASKETBOLU BIRAKTI MI?

Ersan İlyasova'nın basketbolu bırakmasıyla ilgili resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Ancak aktif olarak maçlarda oynamadığı ve 2021 yılından bu yana takımla ilgili bir gelişme yaşanmadığı için, basketbol kariyerinin sonlandırılış olduğu tahmin edilmektedir.

Erson İlyasova'nın 2021 yılında NBA kariyerini sonlandırarak basketbolu bıraktığı tahmin edilmektedir. Türk basketbolcu son olarak Utah Jazz forması giymiştir. NBA'daki 13 sezonluk kariyerinde Milwauke Bucks'ta 9 sezon oynadı.

Anadolu Efes, Detroit Pistons, Orlando Magic, Oklahoma City Thunder, Philadelphia 76ers ve Atlanka Hawks gibi takımlarda forma giymiştir.

ERSAN İLYASOVA NERELİ?

Ersan İlyasova 15 Mayıs 1987 yılında Eskişehir'de doğdu. 2025 yılı itibarıyla 38 yaşındadır.

Türk eski profesyonel basketbol oyuncusu olan İyasova 9 sezonu Milwaukee Bucks'ta olmak üzere 13 sezon NBA'de oynadı. Ayrıca Türkiye, İspanya ve NBA Gelişim Ligi'nde de boy göstermiştir.

ERSAN İLYASOVA MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Ersan İlyasova Türkiye Genç Milli Takımı'nı İzmir'de gümüş madalyaya taşıdıktan sonra 2006 FIBA ​​Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyonası'nın MVP'si seçilmiştir.

İlyasova Türkiye'yi 2006 FIBA ​​Dünya Şampiyonası, EuroBasket 2007, EuroBasket 2009, 2010 FIBA ​​Dünya Şampiyonası, EuroBasket 2011, EuroBasket 2013 ve EuroBasket 2015'te temsil etti.