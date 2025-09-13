TMSF, Universal Kimya ve Universal Gözlük'ü satışa çıkardı! İşte istenen ücret

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), "Universal Kimya Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" ile "Universal Gözlük Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nü satışa çıkardı. İki şirket için 209 milyon lira muhammen bedel belirlenirken, ihale 15 Ekim'de yapılacak.

TMSF'nin "Universal Kimya Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" ile "Universal Gözlük Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nün satışına ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Fonun kayyum olarak atandığı Universal Kimya Sanayi Ticaret AŞ ile Universal Gözlük Saat Optik Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ şirketlerinin mal, hak ve varlıklarından Fon Kurulu Kararı ile oluşturulan "Universal Kimya Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" ile "Universal Gözlük Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" satışa sunuldu.

MUHAMMEN BEDEL 209 MİLYON LİRA 

İki iktisadi bütünlük için belirlenen muhammen bedel, 209 milyon 100 bin lira olarak açıklandı.

İhaleye katılabilmek için 20 milyon 910 bin lira teminat ücreti yatırılması ve 14 Ekim saat 16.00'ya kadar kapalı ve üzeri imzalı zarf içinde teklif verilmesi gerekiyor.

İHALE 15 EKİM'DE 

İhale 15 Ekim saat 14.00'te TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki merkezinde yapılacak. Satış, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanmasıyla gerçekleştirilecek.

