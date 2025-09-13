BofA'dan çarpıcı 2026 raporu! Türkiye detayı dikkat çekti: Para yağacak

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bank of America'dan (BofA) 2026'ya ilişkin dikkat çeken bir rapor geldi. Gelecek sene gelişen piyasalara fon girişinin artmasını bekleyen banka, Türkiye ile ilgili de çarpıcı bir detaya vurgu yaptı. BofA para girişinden en çok fayda sağlayacak ülkeler arasında Türkiye'yi de gösterdi. 

Bank of America (BofA) 2026'ya ilişkin yeni bir değerlendirmede bulundu. Bankaya göre gelecek yıl gelişen piyasalara yarayacak. Buna göre, 2026'nın başlarında gelişen piyasalara daha fazla para girişi olacak. 

KÜRESEL FONLAR ABD VARLIKLARINDAN ÇIKACAK

BofA'nın değerlendirmesine göre, küresel fobların ABD varlıklarından çıkarak gelişen piyasalara yönelmesi bekleniyor. 

BofA Küresel Gelişmekte Olan Piyasalar Sabit Getiri Stratejisi Başkanı David Hauner "Zayıflayan dolar, merkez bankalarının faiz indirimleri için açılan alan ve fonların tarihsel olarak düşük seviyelerdeki pozisyonlanması, gelişen piyasa varlıklarını destekleyecek." dedi. 

DİKKAT ÇEKEN TÜRKİYE DETAYI 

BofA'nın değerlendirmesinde Türkiye ile ilgili detay dikkat çekti. BofA bu para girişlerinden en fazla fayda sağlayacak ülkelerden birinin de Türkiye olduğu belirtildi. 

Raporda Brezilya, Meksika, Kolombiya, Türkiye ve Polonya yabancı girişlerinden en çok faydalanması beklenen ülkeler arasında. 

