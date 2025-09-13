Fenerbahçe-Trabzonspor maçının saati değişti mi, saat kaçta oynanacak? Resmi açıklama geldi

Fenerbahçe ve Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kadıköy'de mücadele edecek. 14 Eylül Pazar günü saat 20.00'de oynanması beklenen maçın saati ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇ SAATİ DEĞİŞTİ Mİ?

TFF, Fenerbahçe - Trabzonspor maçının saatinin değiştiği duyurdu. Sebebi olarak da EuroBasket finaliyle çakışması gösterildi.

TFF'nin yaptığı açıklamada, "Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 5. haftasında, 14 Eylül 2025 Pazar günü (yarın) saat 20.00'de oynanması planlanan Fenerbahçe A.Ş. - Trabzonspor A.Ş. ve Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - Kocaelispor müsabakalarının başlama saatleri, A Millî Erkek Basketbol Takımımızın aynı gün TSİ 21.00'de Almanya ile oynayacağı 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) Finali ile çakışmaması adına Federasyonumuzun ve kulüplerin ortak kararıyla 19.00 olarak güncellenmiştir." denildi.

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇ SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Trendyol Süper Lig sezonunun 5. haftasında, 14 Eylül 2025 Pazar günü saat 20.00'de oynanması planlanan Fenerbahçe - Trabzonspor maçının 19.00'a alındığı belirtildi.

Fenerbahçe - Trabzonspor maçı, Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aynı gün saat 21.00'de Almanya ile oynayacağı 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Finali ile çakışmaması adına kulüplerin de ortak kararıyla saat 19:00' alındı.