Fenerbahçe başkanlık seçim sonuçları: Fenerbahçe başkanı kim oldu?

Fenerbahçe Kulübü bugün olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştiriyor.Gözler başkanlık seçimine çevrildi.

Ali Koç ve Sadettin Saran'ın yarıştığı seçimlerde nasıl bir sonuca varılacağı yoğun şekilde araştırılıyor. Özellikle tsarı-lacivertli taraftarlar yeni başkanın kim olacağını merak ederken "Fenerbahçe başkanı kim oldu" sorusu peş peşe geliyor.

FENERBAHÇE YENİ BAŞKANI KİM OLDU?

Fenerbahçe'de başkanlık seçim sonuçları henüz açıklanmadı. Oy verme işlemi saat 10.00'da başladı ve saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kısa süre içinde Fenerbahçe'nin yeni başkanı açıklanacak: Bu isim ya Sadettin Saran ya da Ali Koç olacak.

ALİ KOÇ'UN YÖNETİM KURULU ADAY LİSTESİ

Acar Sertaç Komsuoğlu, Agah Ruşen Çetin, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hulusi Belgü, Ali Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık Eren, Ali Dişli, Eyal Tarablus, Hüseyin Bozkurt Korkut, Nedim Keçeli, Mustafa Hakan Safi, Mustafa Kemal Danabaş, Özgür Özaktaç, Özgür Peker, Şanser Özyıldırım, Muzaffer Kerem Ersoy, Rifat Perahya ve Selma Altay Rodopman.

SADETTİN SARAN'IN YÖNETİM KURULU ADAY LİSTESİ

Adem Köz, Orhan Demirel, Yavuz Selim Demir, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Ertan Torunoğulları, Ufuk Şansal, Recep Uzelli, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Sinan Öncel, Ozan Vural, Taner Sönmezer, Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Gürhan Taşkaya, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun ve Yunus Kılıç.