Sadettin Saran'ın tam adı ne, aslen nereli? Fenerbahçe başkan adaylığıyla gündemde

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe taraftarlarının ilgi odağında Sadettin Saran vardır. Fenerbahçe’de başkan adaylarından biri olan Sadettin Saran'ın tam adı ve aslen nereli olduğu merak konusu oldu.

Fenerbahçe’de şuanki Başkan Ali Koç’un en büyük rakiplerinden biri olan Sadettin Saran, adaylığını açıklamasının ardından hem kişisel hayatı hem de özel yaşamı en çok araştırılan konular arasına girdi.

Makine mühendisi, iş insanı, spor yöneticisi, sporcu ve medya patronu, Saran Holding Yönetim Kurulu başkanı olan Sadettin Saran'ın tam adı gündeme geldi.

SADETTİN SARAN'IN TAM ADI NE, ASLEN NERELİ? 

Amerikalı bir anne ile Türk bir babanın oğlu olarak dünyaya gelen Sadettin Saran dört erkek kardeşin en büyüdür. Denvar'da doğdu ve tam ismi Steven Sadettin Saran'dır.

Babası aslen Kırıkkale'nin Keskin ilçesindendir ve küçük yaşlarda Türkiye'ye taşınmıştır.Üniversite eğitimi için yeniden Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Kentucky Üniversitesi'nde makine mühendisliği alanında lisans eğitimi aldı.

Saran, bir dönem Fenerbahçe yönetiminde görev aldı. Ayrıca Aziz Yıldırım'ın en yakın çalışma arkadaşlarından biri oldu. Ancak kısa süre sonra kulüple yolları ayrıldı. Bugün ise Fenerbahçe başkanlık seçiminde mevcut başkan Ali Koç'un en önemli rakiplerinden biri olarak yarışıyor.

