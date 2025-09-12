Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ne zaman? Süper Lig derbi tarihleri açıklandı!
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ne zaman, derbiler ne zaman oynanacak belli oldu! Trendyol Süper Lig’de futbolseverlerin heyecanla beklediği derbi programı duyuruldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nun 7 ile 16. haftaları arasındaki karşılaşmaların tarihlerini açıkladı. Açıklanan takvime göre ligin ilk yarısında oynanacak dev derbilerin gün ve saatleri netleşti.
FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN?
Trendyol Süper Lig’de heyecan doruğa çıkıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nun 7 ile 16. haftaları arasındaki maç programını açıkladı. Takvimle birlikte ilk yarıda oynanacak derbi karşılaşmalarının tarihleri de belli oldu.
En çok merak edilen Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 14. haftada oynanacak. Dev mücadele 1 Aralık Pazartesi günü saat 20.00’de Kadıköy’deki Chobani Stadyumu’nda yapılacak.
DERBİLER NE ZAMAN OYNANACAK?
Süper Lig’in ilk yarısında ezeli rakipler farklı haftalarda karşı karşıya gelecek. Galatasaray-Beşiktaş derbisi 4 Ekim Cumartesi günü oynanırken, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 2 Kasım Pazar günü oynanacak.
SÜPER LİG DERBİ TARİHLERİ
- Galatasaray - Beşiktaş: 4 Ekim Cumartesi - RAMS Park 20.00
- Galatasaray - Trabzonspor: 1 Kasım Cumartesi - RAMS Park 20.00
- Beşiktaş - Fenerbahçe: 2 Kasım Pazar - Tüpraş Stadyumu 20.00
- Fenerbahçe - Galatasaray: 1 Aralık Pazartesi - Chobani Stadyumu 20.00
- Trabzonspor - Beşiktaş: 14 Aralık Pazar - Papara Park 20.00