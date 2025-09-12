Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ne zaman? Süper Lig derbi tarihleri açıklandı!

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ne zaman, derbiler ne zaman oynanacak soruları cevap buldu. Trendyol Süper Lig’de sezonun en çok beklenen karşılaşmalarının tarihleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 7 ile 16. hafta arasındaki maç programını duyurarak ilk yarıda oynanacak derbilerin tarihini açıkladı.

FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig’de heyecan doruğa çıkıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nun 7 ile 16. haftaları arasındaki maç programını açıkladı. Takvimle birlikte ilk yarıda oynanacak derbi karşılaşmalarının tarihleri de belli oldu.

En çok merak edilen Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 14. haftada oynanacak. Dev mücadele 1 Aralık Pazartesi günü saat 20.00’de Kadıköy’deki Chobani Stadyumu’nda yapılacak.

DERBİLER NE ZAMAN OYNANACAK?

Süper Lig’in ilk yarısında ezeli rakipler farklı haftalarda karşı karşıya gelecek. Galatasaray-Beşiktaş derbisi 4 Ekim Cumartesi günü oynanırken, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 2 Kasım Pazar günü oynanacak.

SÜPER LİG DERBİ TARİHLERİ