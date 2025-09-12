Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ne zaman? Süper Lig derbi tarihleri açıklandı!

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ne zaman? Süper Lig derbi tarihleri açıklandı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ne zaman? Süper Lig derbi tarihleri açıklandı!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ne zaman, derbiler ne zaman oynanacak belli oldu! Trendyol Süper Lig’de futbolseverlerin heyecanla beklediği derbi programı duyuruldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nun 7 ile 16. haftaları arasındaki karşılaşmaların tarihlerini açıkladı. Açıklanan takvime göre ligin ilk yarısında oynanacak dev derbilerin gün ve saatleri netleşti.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ne zaman, derbiler ne zaman oynanacak soruları cevap buldu. Trendyol Süper Lig’de sezonun en çok beklenen karşılaşmalarının tarihleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 7 ile 16. hafta arasındaki maç programını duyurarak ilk yarıda oynanacak derbilerin tarihini açıkladı.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ne zaman? Süper Lig derbi tarihleri açıklandı! - 1. Resim

FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig’de heyecan doruğa çıkıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nun 7 ile 16. haftaları arasındaki maç programını açıkladı. Takvimle birlikte ilk yarıda oynanacak derbi karşılaşmalarının tarihleri de belli oldu.

En çok merak edilen Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 14. haftada oynanacak. Dev mücadele 1 Aralık Pazartesi günü saat 20.00’de Kadıköy’deki Chobani Stadyumu’nda yapılacak.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ne zaman? Süper Lig derbi tarihleri açıklandı! - 2. Resim

DERBİLER NE ZAMAN OYNANACAK?

Süper Lig’in ilk yarısında ezeli rakipler farklı haftalarda karşı karşıya gelecek. Galatasaray-Beşiktaş derbisi 4 Ekim Cumartesi günü oynanırken, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 2 Kasım Pazar günü oynanacak.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ne zaman? Süper Lig derbi tarihleri açıklandı! - 3. Resim

SÜPER LİG DERBİ TARİHLERİ

  • Galatasaray - Beşiktaş: 4 Ekim Cumartesi - RAMS Park 20.00
  • Galatasaray - Trabzonspor: 1 Kasım Cumartesi - RAMS Park 20.00
  • Beşiktaş - Fenerbahçe: 2 Kasım Pazar - Tüpraş Stadyumu 20.00
  • Fenerbahçe - Galatasaray: 1 Aralık Pazartesi - Chobani Stadyumu 20.00
  • Trabzonspor - Beşiktaş: 14 Aralık Pazar - Papara Park 20.00

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Eylül mesajı: Tarihimizin kara lekesi!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Meclis ne zaman açılacak? TBMM açılış tarihi 2025 - HaberlerMeclis ne zaman açılacak? TBMM açılış tarihi 2025ÖZYES tercihleri ne zaman bitecek, sonuçları ne zaman açıklanacak? - HaberlerÖZYES tercihleri ne zaman bitecek, sonuçları ne zaman açıklanacak?Gönül Dağı dizisinde Ramazan neden ayrıldı? Cihat Süvarioğlu oyuncu kadrosunda yer almıyor! - HaberlerGönül Dağı dizisinde Ramazan neden ayrıldı? Cihat Süvarioğlu oyuncu kadrosunda yer almıyor!TUS kontenjanları açıklandı mı? 2025 TUS Kontenjanları 2.Dönem Tablosu - HaberlerTUS kontenjanları açıklandı mı? 2025 TUS Kontenjanları 2.Dönem TablosuÖzlem Vural Gürzel kimdir, kaç yaşında ve nereli? Özlem Vural Gürzel'in biyografisi merak ediliyor - HaberlerÖzlem Vural Gürzel kimdir, kaç yaşında ve nereli? Özlem Vural Gürzel'in biyografisi merak ediliyorGSB KYK 1, 2, 3, 4, 5. ve 6. tip yurt fiyatları ne kadar? - HaberlerGSB KYK 1, 2, 3, 4, 5. ve 6. tip yurt fiyatları ne kadar?
Sonraki Haber Yükleniyor...