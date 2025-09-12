Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
TFF duyurdu: Süper Lig 3'üncü hafta erteleme maçlarının tarihleri belli oldu

TFF duyurdu: Süper Lig 3'üncü hafta erteleme maçlarının tarihleri belli oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 3'üncü haftasında UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu karşılaşmaları sebebiyle ertelenen iki müsabakanın tarihini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu maçları sebebiyle ertelenen TÜMOSAN Konyaspor - Beşiktaş ile Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir maçları 22 Ekim Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak.

