TFF duyurdu: Süper Lig 3'üncü hafta erteleme maçlarının tarihleri belli oldu
Spor Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 3'üncü haftasında UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu karşılaşmaları sebebiyle ertelenen iki müsabakanın tarihini duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu maçları sebebiyle ertelenen TÜMOSAN Konyaspor - Beşiktaş ile Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir maçları 22 Ekim Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak.
