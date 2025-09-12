Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman, derbi hangi kanalda canlı yayınlanacak? FB-TS maçını Hakem Ozan Ergün yönetecek!

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman, derbi hangi kanalda canlı yayınlanacak açıklandı. FB-TS maçı biletleri satışa çıkarken büyük karşılaşmaya geri sayım başladı.

Sarı-lacivertli ekip, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco yönetiminde sahaya çıkacak ve bordo-mavililere karşı galibiyet arayacak. Trabzonspor ise sezona güçlü bir başlangıç yaptı; 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig’in 5. haftasında heyecan dorukta! Fenerbahçe, Kadıköy’de Trabzonspor’u ağırlarken yeni teknik direktörü Domenico Tedesco ile ilk resmi maçına çıkacak. Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ise 14 Eylül Pazar günü saat 20.00’de başlayacak.

FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

14 Eylül Pazar günü oynanacak derbi Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleşecek. Futbolseverler FB-TS derbi maçını beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak izleyebilecek.

FENERBAHÇE-TRABZONSPOR DERBİSİ NEREDE İZLENİR, ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe-Trabzonspor derbisi şifreli olarak BeIN Sports 1 kanalından izlenebilecek. Pazar akşamı saat 20.00'de başlayacak büyük karşılaşma için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

FB-TS MAÇI HAKEMİ KİM?

Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Ozan Ergün yönetecek. Yardımcı hakemler Serkan Çimen ve Candaş Elbil olacak, dördüncü hakem olarak ise Erdem Mertoğlu görev yapacak.

FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇ BİLETLERİ NE KADAR?

KUZEY - SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 950,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A - I BLOK: 1.800,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B - H BLOK: 2.000,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C - G BLOK: 2.350,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D - F BLOK: 2.650,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK: 2.850,00 TL

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT A - I BLOK: 3.950,00 TL

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT B - H BLOK: 4.550,00 TL

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT C - G BLOK: 5.450,00 TL

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT D - F BLOK: 6.200,00 TL

VIP (MARATON ALT - FENERIUM ALT AVİS E BLOK): 18.750,00 TL