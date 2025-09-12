Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman, derbi hangi kanalda canlı yayınlanacak? FB-TS maçını Hakem Ozan Ergün yönetecek!

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman, derbi hangi kanalda canlı yayınlanacak? FB-TS maçını Hakem Ozan Ergün yönetecek!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman, derbi hangi kanalda canlı yayınlanacak? FB-TS maçını Hakem Ozan Ergün yönetecek!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman, derbi hangi kanalda canlı yayınlanacak belli oldu. Süper FB-TS maçı hakemi olarak ise Ozan Ergün olacak. Lig’in 5. haftasında dev bir karşılaşmaya sahne olacak Kadıköy derbisinde Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor’u konuk edecek. Derbi maçı için şimdiden nefesler tutuldu!

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman, derbi hangi kanalda canlı yayınlanacak açıklandı. FB-TS maçı biletleri satışa çıkarken büyük karşılaşmaya geri sayım başladı.

Sarı-lacivertli ekip, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco yönetiminde sahaya çıkacak ve bordo-mavililere karşı galibiyet arayacak. Trabzonspor ise sezona güçlü bir başlangıç yaptı; 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. 

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman, derbi hangi kanalda canlı yayınlanacak? FB-TS maçını Hakem Ozan Ergün yönetecek! - 1. Resim

FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig’in 5. haftasında heyecan dorukta! Fenerbahçe, Kadıköy’de Trabzonspor’u ağırlarken yeni teknik direktörü Domenico Tedesco ile ilk resmi maçına çıkacak. Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ise 14 Eylül Pazar günü saat 20.00’de başlayacak.

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman, derbi hangi kanalda canlı yayınlanacak? FB-TS maçını Hakem Ozan Ergün yönetecek! - 2. Resim

FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

14 Eylül Pazar günü oynanacak derbi Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleşecek. Futbolseverler FB-TS derbi maçını beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak izleyebilecek. 

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman, derbi hangi kanalda canlı yayınlanacak? FB-TS maçını Hakem Ozan Ergün yönetecek! - 3. Resim

FENERBAHÇE-TRABZONSPOR DERBİSİ NEREDE İZLENİR, ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe-Trabzonspor derbisi şifreli olarak BeIN Sports 1 kanalından izlenebilecek. Pazar akşamı saat 20.00'de başlayacak büyük karşılaşma için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman, derbi hangi kanalda canlı yayınlanacak? FB-TS maçını Hakem Ozan Ergün yönetecek! - 4. Resim

FB-TS MAÇI HAKEMİ KİM?

Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Ozan Ergün yönetecek. Yardımcı hakemler Serkan Çimen ve Candaş Elbil olacak, dördüncü hakem olarak ise Erdem Mertoğlu görev yapacak.

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman, derbi hangi kanalda canlı yayınlanacak? FB-TS maçını Hakem Ozan Ergün yönetecek! - 5. Resim

FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇ BİLETLERİ NE KADAR?

KUZEY - SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 950,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A - I BLOK: 1.800,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B - H BLOK: 2.000,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C - G BLOK: 2.350,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D - F BLOK: 2.650,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK: 2.850,00 TL

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT A - I BLOK: 3.950,00 TL

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT B - H BLOK: 4.550,00 TL

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT C - G BLOK: 5.450,00 TL

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT D - F BLOK: 6.200,00 TL

VIP (MARATON ALT - FENERIUM ALT AVİS E BLOK): 18.750,00 TL

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Canelo Álvarez,-Terence Crawford maçı ne zaman, saat kaçta nerede izlenir?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Canelo Álvarez,-Terence Crawford maçı ne zaman, saat kaçta nerede izlenir? - HaberlerCanelo Álvarez,-Terence Crawford maçı ne zaman, saat kaçta nerede izlenir?Tarık Biberovic neden milli takımda yok, devşirme statüsü nedir? A Milli Basketbol Takımı oyuncuları - HaberlerTarık Biberovic neden milli takımda yok, devşirme statüsü nedir? A Milli Basketbol Takımı oyuncularıDGS ek tercih ne zaman başlayacak? DGS ek tercih takvimi gündemde - HaberlerDGS ek tercih ne zaman başlayacak? DGS ek tercih takvimi gündemdeYKS ek tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM'ye çevrildi - HaberlerYKS ek tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM'ye çevrildiKPSS'ye kaç kişi girecek? KPSS Alan Bilgisi sınavları ne zaman, saat kaçta!.. - HaberlerKPSS'ye kaç kişi girecek? KPSS Alan Bilgisi sınavları ne zaman, saat kaçta!..Bu hafta sonu hangi sınavlar var? 13-14 Eylül sınav takvimi - HaberlerBu hafta sonu hangi sınavlar var? 13-14 Eylül sınav takvimi
Sonraki Haber Yükleniyor...