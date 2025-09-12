Beşiktaş-Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda ve nerede izlenir? Beşiktaş'ta maç öncesi 2 eksik!

Beşiktaş-Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda ve nerede izlenir merakla araştırılıyor. Siyah-beyazlı ekip, sezona iyi bir başlangıç yaparken, Başakşehir karşısında da kazanarak üst sıralardaki yerini güçlendirmek istiyor.

BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Beşiktaş, sahasında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş-Başakşehir maçı 13 Eylül Cumartesi günü akşam saat 20.00’de başlayacak. Siyah-beyazlı ekip, ligdeki performansını sürdürmek için güçlü bir kadro ile sahaya çıkmayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Beşiktaş-Başakşehir maçı Beşiktaş’ın ev sahipliğinde Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak. Taraftarlar ve futbolseverler karşılaşmayı beIN Sports kanalından canlı olarak takip edebilecek.

BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Beşiktaş’ta hazırlıklar devam ederken Wilfred Ndidi ve Mustafa Hekimoğlu sakatlıkları nedeniyle Başakşehir karşısında sahada olamayacak. Ndidi’nin arka uyluk adalesinde gerilme ve kanama tespit edilirken, Hekimoğlu’nun sol uyluk üst adalesinde kısmi yırtık ve gerilme bulunuyor.

Yeni transferler Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny, teknik direktör Sergen Yalçın’ın onayıyla ilk kez siyah-beyazlı formayı giymeye hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR MAÇI HAKEMİ KİM?

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında oynanacak Beşiktaş-Başakşehir karşılaşmasını Alper Akarsu yönetecek. Maçta yardımcı hakemler Serkan Çimen ve Candaş Elbil olacak, dördüncü hakem olarak ise Erdem Mertoğlu görev yapacak.