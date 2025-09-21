Fenerbahçe Kasımpaşa hakemi kim oldu, ilk 11'ler açıklandı mı?

Trendyol Süper Lig 6. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa ile mücadele edecek. Bu akşam saat 20.00’de oynanacak karşılaşmayı yönetecek hakem belli oldu.

Kasımpaşa'da sakatlığı bulunan Yusuf Barası maçta oynamayacak. Fenerbahçe'de ise Jhon Duran, Edson Alvarez ve Mert Hakan Yandaş'ın sakatlıkları bulunuyor.

FENERBAHÇE KASIMPAŞA HAKEMİ KİM OLDU?

Trendyol Süper Lig’de bugün oynanacak 4 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) belli oldu. Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının VAR'ı Volkan Bayarslan oldu.

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında bugün 4 maç oynanacak. Fenerbahçe'nin saat 20.00’de deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'n yardımcılıklarını Bersan Duran ve Mehmet Kısal yapacak. Müsabakanın 4. hakemi de Batuhan Kolak olacak. Karşılaşmada VAR'da Volkan Bayarslan, AVAR'da da Anıl Usta görev yapacak.

FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇININ İLK 11'LERİ BELLİ OLDU MU?

Fenerbahçe-Kasımpaşa ilk 11'ler henüz belli olmadı. Karşılaşmaya son 1 saat kala kadronun açıklanması bekleniyor.

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Owusu, Baldursson, Fall, Hajradinovic, Cem Üstündağ, Ben Ouanes, Gueye

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri