Haberler > Haberler > Fenerbahçe nasıl tur atlar, Benfica maçı ne zaman? Rövanş maçını tanıdık hakem yönetecek

Fenerbahçe nasıl tur atlar, Benfica maçı ne zaman? Rövanş maçını tanıdık hakem yönetecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe nasıl tur atlar, Benfica maçı ne zaman? Rövanş maçını tanıdık hakem yönetecek
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’nin Benfica ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi rövanş maçının hakemi belli oldu. Sürpriz bir isim geldi, daha önce derbide görev almıştı. Kritik maç öncesi heyecan dorukta taraftarlar rövanş maçı tarihini de araştırmaya başladı. Peki Benfica-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe nasıl tur atlar, maçın hakemi kim? İşte son gelişmeler ve tüm detaylar...

Şampiyonlar Ligi play-off maçında Fenerbahçe sahasında ağırladığı Benfica ile 0-0 berabere kalmıştı. Temsilcimizin turu atlaması için galibiyet şart. Gözler ise rövanş maçına çevrildi. Geri sayım başladı, taraftarlar Benfica - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? diye aratmaya başladı. Maça sayılı günler kala son dakika gelişmesi yaşandı. Rövanş maçı hakemi açıklandı, üstelik tanıdık isim çıktı. İşte son gelişmeler... 

Fenerbahçe nasıl tur atlar, Benfica maçı ne zaman? Rövanş maçını tanıdık hakem yönetecek - 1. Resim

BENFİCA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Benfica-Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçı 27 Ağustos Çarşamba günü oynanacak. Maç Türkiye saati ile 22:00'de başlayacak. Işık Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele TRT 1 ekranından canlı yayınlanacak. 

Fenerbahçe nasıl tur atlar, Benfica maçı ne zaman? Rövanş maçını tanıdık hakem yönetecek - 2. Resim

FENER NASIL TUR ATLAR?

Fenerbahçe, 0-0 biten ilk maçın rövanşında Benfica deplasmanında sahaya çıkacak. Sarı lacivertlilerin tur atlaması için her türlü galibiyet yeterli olacak. Maç beraberlikle sonuçlanırsa uzatma dakikaları oynanacak. Eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışlarına gidilecek.

Fenerbahçe nasıl tur atlar, Benfica maçı ne zaman? Rövanş maçını tanıdık hakem yönetecek - 3. Resim

BENFİCA - FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ KİM?

Fenerbahçe’nin, Benfica ile oynayacağı maçı yönetecek hakem belli oldu. UEFA, kritik mücadelede için Sloven hakem Slavko Vincic’i görevlendirdi. Vincic, geçen sezon Süper Lig’de oynanan Galatasaray – Fenerbahçe derbisinde de görev yaptı. Tecrübeli hakem Türk futbolseverler tarafından yakından tanınıyor.

