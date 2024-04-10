Fenerbahçe Olympiakos maçı 11 Nisan Perşembe günü 19.45'te oynanacak

Fenerbahçe Olympiakos maçı ne zaman nerede oynanacak soruları araştırılıyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final mücadelesinde karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ve Olympiakos maçının tarih ve saati merak ediliyor.

İki takım, 11 Nisan 2024 Perşembe günü TSİ 19.45'te oynanacak maçta karşılaşacak.

Karşılaşmanın rövanş maçı ise 18 Nisan tarihinde Ülker Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Yunanistan'ın Pire kentinde bulunan Karaiskakis Stadı'nda oynanacak.

Karşılaşma Exxen platformu üzerinden canlı yayınlanacak.

Sarı lacivertli takım müsabaka için bugün Atina'ya gidecek. 24 kişilik kamp kadrosu açıklanan Fenerbahçe'de tedavileri devam eden Mert Hakan Yandaş ve Joshua King'in yanı sıra Alexander Djiku kafilede bulunmuyor.

Maçın hakemi Sandro Scharer oldu. Yardımcılıklarını ise Stephane De Almeida ve Bekim Zogaş yapacak. Dördüncü hakem ise Alessandro Dudic oldu.