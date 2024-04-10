Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Fenerbahçe Olympiakos maçı 11 Nisan Perşembe günü 19.45'te oynanacak

Fenerbahçe Olympiakos maçı 11 Nisan Perşembe günü 19.45'te oynanacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe Olympiakos maçı 11 Nisan Perşembe günü 19.45&#039;te oynanacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Olympiakos maçı ne zaman nerede oynanacak soruları araştırılıyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final mücadelesinde karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ve Olympiakos maçının tarih ve saati merak ediliyor. 

İki takım, 11 Nisan 2024 Perşembe günü TSİ 19.45'te oynanacak maçta karşılaşacak. 

Karşılaşmanın rövanş maçı ise 18 Nisan tarihinde Ülker Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Yunanistan'ın Pire kentinde bulunan Karaiskakis Stadı'nda oynanacak. Fenerbahçe Olympiakos maçı 11 Nisan Perşembe günü 19.45'te oynanacak - 1. Resim

Karşılaşma Exxen platformu üzerinden canlı yayınlanacak.

Sarı lacivertli takım müsabaka için bugün Atina'ya gidecek. 24 kişilik kamp kadrosu açıklanan Fenerbahçe'de tedavileri devam eden Mert Hakan Yandaş ve Joshua King'in yanı sıra Alexander Djiku kafilede bulunmuyor. 

Maçın hakemi Sandro Scharer oldu. Yardımcılıklarını ise Stephane De Almeida ve Bekim Zogaş yapacak. Dördüncü hakem ise Alessandro Dudic oldu.

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Adana'da korkutan deprem
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Adana'da 3.6 büyüklüğünde deprem oldu - HaberlerAdana'da 3.6 büyüklüğünde deprem olduTaş Kağıt Makas 10 Nisan yeni bölümü bu akşam yok - HaberlerTaş Kağıt Makas 10 Nisan yeni bölümü bu akşam yokSandık Kokusu yeni bölüm bu akşam yok - HaberlerSandık Kokusu yeni bölüm bu akşam yokDolmabahçe Sarayı bayramın birinci günü kapalı, ikinci ve üçüncü günü ziyarete açık olacak - HaberlerDolmabahçe Sarayı bayramın birinci günü kapalı, ikinci ve üçüncü günü ziyarete açık olacakYouTuber Ruhi Çenet'in hayatı ve biyografisi - HaberlerYouTuber Ruhi Çenet'in hayatı ve biyografisiÇanakkale Köprüsü bayramda ücretsiz değil - HaberlerÇanakkale Köprüsü bayramda ücretsiz değil
Sonraki Haber Yükleniyor...