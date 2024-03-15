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Haberler > Haberler > Fenerbahçe'nin Konferans Ligi rakibi hangi takım oldu? UEFA Konferans Ligi maçı eşleştirmeleri çekildi

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi rakibi hangi takım oldu? UEFA Konferans Ligi maçı eşleştirmeleri çekildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;nin Konferans Ligi rakibi hangi takım oldu? UEFA Konferans Ligi maçı eşleştirmeleri çekildi
Fenerbahçe, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu mu, sorusu hız kazandı. Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki rakibinin belli olacağı kura çekimi detayları araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Konferans Ligi çeyrek final rakibi kim oldu? Fener kura ne zaman? İşte detaylar.

UEFA Konferans Ligi finali ise Yunanistan'ın ev sahipliğinde 29 Mayıs 2024 tarihinde Ayasofya Stadyumu'nda oynanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise'ı eleyerek çeyrek finale yükseldi. Peki, UEFA Konferans Ligi’nde kuralar çekildi mi? UEFA Konferans Ligi, Fenerbahçe'nin rakibi kim? Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi rakibi Olympiakos oldu - 1. Resim

 

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ 

Fenerbahçe'nin rakibi canlı yayında belli oldu. UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi araştırılıyor. İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde gerçekleştirilecek kura çekimi bugün TSİ 16.00'da başladı. Konferans Ligi'nde son 16 maçlarının tamamlanmasının ardından Fenerbahçe'nin rakibi de belli oldu. Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi rakibi Olympiakos oldu.

Fenerbahçe, çeyrek finalde Olympiakos ile eşleşti. Temsilcimiz, Olympiakos'u elemesi halinde Aston Villa - Lille eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.

UEFA KONFERANS LİGİ ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Club Brugge - PAOK FC

Olympiakos - FENERBAHÇE

Aston Villa - Lille

Viktoria Plzen - Fiorentina

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ MAÇ TAKVİMİ 2024

UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finali ilk maçları 11 Nisan'da, ikinci maçlar 18 Nisan'da, yarı final maçları ise 2-9 Mayıs'ta oynanacak. UEFA Konferans Ligi finali ise Yunanistan'ın ev sahipliğinde 29 Mayıs 2024 tarihinde Ayasofya Stadyumu'nda oynanacak.

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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