Fenerbahçe'nin Konferans Ligi rakibi hangi takım oldu? UEFA Konferans Ligi maçı eşleştirmeleri çekildi

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 15 Mart 2024 16:21 - Güncelleme: 15 Mart 2024 16:39 - Güncelleme:

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Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu mu, sorusu hız kazandı. Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki rakibinin belli olacağı kura çekimi detayları araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Konferans Ligi çeyrek final rakibi kim oldu? Fener kura ne zaman? İşte detaylar.