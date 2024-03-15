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Fenerbahçe’den tarihi geçen başarı! Bunu dünyada yapan sadece 4 takım var

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Fenerbahçe, Haber

Spor Haberleri  / -

UEFA Konferans Ligi’de 3-0’ın rövanşında, 1-0 mağlup olsa da toplamda 3-1’lik skorla Belçika temsilcisi Union Saint-Gillioise’ı saf dışı bırakıp, çeyrek finale yazdıran Fenerbahçe ayrıca tarihi bir başarıya da imzasını attı. İşte haberin detayları.

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi’nde, 3-0’ın rövanşısında Belçika temsilcisi Union Saint-Gillioise’ı Kadıköy’de ağırladı. Sarı-lacivertliler evinde 1-0 kaybetse de, toplamda 3-1’lik skorla çeyrek finale adını yazdıran taraf oldu. Sarı-lacivertliler tur atlayarak tarihi bir başarıya da imzasını attı.

SADECE 4 TAKIM BUNU BAŞARDI

İsmail Kartal’ın öğrencileri tarihte Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde çeyrek finale kalan ilk Türk takımı olurken, bir yandan da Avrupa'nın 3 büyük turnuvasında çeyrek finale yükselen dördüncü takım oldu.

Fenerbahçe’den tarihi geçen başarı! Bunu dünyada yapan sadece 4 takım var - 1. Resim

Fenerbahçe dışında bunu başaran diğer takımlar ise şunlar; Marsilya, Roma ve PSV Einhoven.

Sarı-lacivertliler daha önce, 2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale, 2012-2013 sezonunda ise Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselmişti.

Düzenleyen:  - Spor
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