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Haberler > Spor > Ali Koç geliyor, Fenerbahçe kaybediyor! Başkan kuralı bozunca olanlar oldu

Ali Koç geliyor, Fenerbahçe kaybediyor! Başkan kuralı bozunca olanlar oldu

Düzenleyen: / Kaynak: -
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Ali Koç geliyor, Fenerbahçe kaybediyor! Başkan kuralı bozunca olanlar oldu

Spor Haberleri  / -

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kendisi maçı tribünde izlediğinde takım kaybettiği için totem yapmış ve maçları stadyumdan izlemeyi bırakmıştı. Önceki akşam Fenerbahçe'nin tur atladığı Union SG maçında Koç, totemi bozunca olanlar oldu.

Önceki akşam UEFA Konferans Ligi son 16 turunda, Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise takını ağırlayan Fenerbahçe maçı 1-0 kaybetti kaybetmesine ama ilk maçı 3-0 kazandığı için toplamda 3-1'lik skorla tur atlayan taraf oldu.

BAŞKAN TOTEMİ BOZDU

Maçı tribünden izlediğinde Fenerbahçe maç kaybettiği için totem yapan Ali Koç, bir süredir karşılaşmaları stadyumdan izlemiyordu. Koç, bu kuralı UEFA Başkanı Aleksander Ceferin için bozdu. Başkan Koç'un tribünden izlediği maçı sarı-lacivertliler, 1-0 kaybedince sosyal medyada yorum yağdı. 

Ali Koç geliyor, Fenerbahçe kaybediyor! Başkan kuralı bozunca olanlar oldu - 1. Resim

'FENERBAHÇE'YE BİR ZORLUK DAHA ÇIKTI'

Ali Koç maçtan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada 'UEFA Başkanı Ceferin, perşembe günü maça geliyor. Ben de maça gideceğim. Fenerbahçe'ye bir zorluk daha çıktı.' ifadelerini kullanmıştı.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: -
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