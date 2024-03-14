Fenerbahçe Union Saint Gilloise maçı hakemi kim, nereli? FB Union SG maçını kim yönetecek, hakemin adı ne?

Fenerbahçe Union Saint Gilloise maçını Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetecek | Bu akşam temsilcimiz Fenerbahçe tur için sahaya çıkıyor. Fenerbahçe Konferans Ligi son 16 turu ikinci maçında Union Saint-Gilloise’’yi konuk edecek. Maça saatler kala Fenerbahçe Union Saint Gilloise hakemi belli oldu. Peki, Fenerbahçe Union Saint Gilloise maçı hakemi kimdir, nerelidir? İşte Fenerbahçe Union Saint Gilloise maç hakemi ile ilgili detaylar…

Fenerbahçe USG maçı hakemi kim? Fenerbahçe Union Saint Gilloise maçına saatler kala maçın hakemi ve nereli olduğu belli oldu. Peki, FB Union SG maçı hakemi kim, nereli? İşte Fenerbahçe Union Saint Gilloise maç hakemi ile ilgili detaylar haberimizde…

FENERBAHÇE UNİON SAİNT GİLLOİSE MAÇI HAKEMİ KİM?

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile İstanbul'da oynayacağı karşılaşmayı Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetecek.

UEFA'nın açıklamasına göre, Nikola Dabanovic'in yardımcılıklarını Vladan Todorovic ve Srdan Jovanovic yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Milos Boskovic olacak.

FENERBAHÇE UNİON SAİNT GİLLOİSE İLK MAÇI KAÇ KAÇ BİTMİŞTİ?

Fenerbahçe Union Saint Gilloise ilk maçı 3-0’lık Fenerbahçe’nin üstünlüğü ile sona ermişti. Goller Batshuayi, Oosterwolde ve Tadic’ten geldi.

FENERBAHÇE UNİON SAİNT GİLLOİSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Union Saint Gilloise maçı bu akşam saat 20.45’te başlayacak.

FENERBAHÇE UNİON SAİNT GİLLOİSE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Union Saint Gilloise maçı EXXEN’den canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı şifresiz seyredebilmeniz için EXXEN Spor kullanıcısı olmalısınız.