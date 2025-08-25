Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek hangi üniversiteyi kazandı? Mimarlık istiyordu

Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek hangi üniversiteyi kazandı? Mimarlık istiyordu

Merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'in YKS tercih sonuçları merak edildi. Babası gibi mimarlık hayalleri kuran Nehir Zeyrek'in yerleştiği üniversite ve bölüme dair detayları CHP Genel Başkanı Özgür Özel paylaştı.

2025 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla ani bir kaza sonucu hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek’in üniversite tercih sonuçları kamuoyunun gündeminde yer aldı. İşte, Nehir Zeyrek'in kazandığı bölüm ve üniversite...

FERDİ ZEYREK'İN KIZI NEHİR ZEYREK HANGİ ÜNİVERSİTEYİ KAZANDI?

Nehir Zeyrek, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ne yerleşti, böylece babası Ferdi Zeyrek’in mesleğini devam ettirme hayalini gerçekleştirdi. 

NEHİR ZEYREK HANGİ BÖLÜME YERLEŞTİ?

Zeyrek'in 18 yaşındaki kızı Nehir Zeyrek'e sınav günü CHP lideri Özgür Özel'de eşlik etmişti. 2025 YKS sonuçlarına göre Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ne yerleşti.

Babasının ölümün ardından yaptığı paylaşımda, "Sana layık bir evlat olabilmek için her gün daha çok çabalayacağım. İstediğin gibi, haftaya o sınava girip mimar olacağım. Adını yaşatabileceğim her yerde, en güzel şekilde yaşatacağım. Seni çok seviyorum. Her şeyin" ifadelerini kullanarak Mimarlık bölümünü tercih edeceğini söylemişti.

NEHİR ZEYREK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Nehir Zeyrek, 6 Haziran 2025’te evindeki havuzun makine dairesinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in 18 yaşındaki kızıdır.

