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Filistin'i devlet olarak tanıyan ülkeler arasında İspanya da yer aldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Filistin&#039;i devlet olarak tanıyan ülkeler arasında İspanya da yer aldı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in geçtiğimiz günlerde Filistin'i devlet olarak tanıyacaklarını açıklamasının ardından İspanya, Filistin'i tanıdı mı merak edildi. Dünyanın gündeminde yer alan İsrail - Filistin olaylarıyla beraber Filistin'i tanıyan ve tanımayan ülkeler hangileri araştırması yapıldı.

Filistin devletini resmi olarak tanıyan ülkelerin nereler olduğu araştırılırken İspanya'nın tanıyıp tanımadığı da merak konusu olmuştu. Başbakan Sanchez ise beklenen açıklamayı yaptı.

İspanya Başbakanı, Filistin devletini resmen tanıdıklarını açıkladı.

Filistin'i devlet olarak tanıyan ülkeler arasında İspanya da yer aldı - 1. Resim

Sanchez'in açıklamasında yer alan ifadeler şöyle oldu:

"İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'yı kapsayan bir Filistin devletini tanıyor. Tüm taraflarca kabul edilmediği müddetçe 1967 sınırlarındaki hiçbir değişikliği tanımayacağız"

FİLİSTİN'İN TANIYAN ÜLKELER

Birleşmiş Milletler'e üye olan 193 ülkeden 139'u devlet olarak tanıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, Japonya, Güney Kore gibi ülkeler devlet olarak tanımazken Avrupa, Asya ve Orta Doğu'nun çoğu ülkesi tanıyor.

1988 senesinde Bahreyn, Endonezya, Nikaragua, Irak, Kuveyt, Libya, Malezya, Moritanya, Fas, Somali, Tunus, Türkiye, Yemen, Afganistan, Bangladeş, Küba, Ürdün, Madagaskar, Batı Sahra, Malta, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Sırbistan, Zambiya, Arnavutluk, Cibuti, Mauritius, Cezayir, Sudan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Mısır, Gambiya, Hindistan, Nijerya, Seyşeller, Sri Lanka, Namibya, Rusya, Belarus, Ukrayna, Vietnam, Çin, Burkina Faso, Komorlar, Gine, Gine-Bissau, Kamboçya, Mali, Moğolistan, Senegal, Macaristan, Brunei, Cape Verde, Kuzey Kore,

Filistin'i devlet olarak tanıyan ülkeler arasında İspanya da yer aldı - 2. Resim

Nijer, Bulgaristan, Maldivler, Gana, Togo, Zimbabve, Çad, Laos, Sierra Leone, Uganda, Kongo Cumhuriyeti, Angola, Mozambik, Sao Tome ve Principe, Romanya, Tanzanya, Gabon, Umman, Polonya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Botsvana, Nepal, Burundi, Orta Afrika Cumhuriyeti, Butan ülkeleri tanırken 1999 senesine kadar Güney Afrika, Tacikistan, Özbekistan, Papua Yeni Gine, Kazakistan, Filipinler, Azerbaycan, Türkmenistan, Gürcistan, Bosna Hersek, Esvatini, Ruanda, Kırgızistan, Etiyopya, İran, Benin, Kenya, Malavi, Ekvator Yeni Ginesi, Vanatu ülkeleri tanıdı.

2010'a kadar tanıyanlar arasında ise Arjantin, Bolivya, Ekvador, Venezuela, Dominik Cumhuriyeti, Kosta Rika, Lübnan, Fildişi Sahili, Karadağ, Paraguay, Doğu Timor, Brezilya yer aldı.

Filistin'i devlet olarak tanıyan ülkeler arasında İspanya da yer aldı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
İspanya, başkenti Doğu Kudüs'ü olan Filistin'i resmen tanıdı
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