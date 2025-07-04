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Formula 1 Büyük Britanya Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Büyük yarış için nefesler tutuldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Formula 1 Büyük Britanya Grand Prix&#039;si ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Büyük yarış için nefesler tutuldu
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Yarış tutkunlarının ilgiyle takip ettiği Formula 1'de sıradaki durak Büyük Britanya olacak. Sezonda şu ana kadar McLaren pilotlarından Oscar Piastri 5, Lando Norris 3, Mercedes pilotu George Russell 1 kez zafere ulaşırken, son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen'in ise 2 yarış galibiyeti bulunuyor. İşte, Formula 1 Büyük Britanya Grand Prix'si tarihi, saati ve yayıncı kuruluşu...

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 12. etabı Büyük Britanya Grand Prix'siyle devam edecek. İngiltere'nin Northamptonshire kontluğundaki 5,89 kilometrelik Silverstone Pisti'nde yapılacak yarış, 52 tur üzerinden düzenlenecek. 

Formula 1 Büyük Britanya Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Büyük yarış için nefesler tutuldu - 1. Resim

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Sıralama turları 5 Temmuz Cumartesi TSİ 17.00, yarış ise 6 Temmuz Pazar günü TSİ 17.00'da başlayacak.

Yarışların hepsi beIN SPORTS ve F1 TV'den canlı  yayınlanacak.

Formula 1 Büyük Britanya Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Büyük yarış için nefesler tutuldu - 2. Resim

PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLASMANI

Büyük Britanya Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar:

1. Oscar Piastri (Avustralya): 216 puan

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 201

3. Max Verstappen (Hollanda): 155

4. George Russell (Büyük Britanya): 146

5. Charles Leclerc (Monako): 119

Formula 1 Büyük Britanya Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Büyük yarış için nefesler tutuldu - 3. Resim

Takımlar:

1. McLaren: 417

2. Mercedes: 210

3. Ferrari: 209

4. Red Bull: 162

5. Williams: 55

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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