Formula 1 Büyük Britanya Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Büyük yarış için nefesler tutuldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi 4 Temmuz 2025 09:49 - Güncelleme: 4 Temmuz 2025 09:49 - Güncelleme:

Yarış tutkunlarının ilgiyle takip ettiği Formula 1'de sıradaki durak Büyük Britanya olacak. Sezonda şu ana kadar McLaren pilotlarından Oscar Piastri 5, Lando Norris 3, Mercedes pilotu George Russell 1 kez zafere ulaşırken, son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen'in ise 2 yarış galibiyeti bulunuyor. İşte, Formula 1 Büyük Britanya Grand Prix'si tarihi, saati ve yayıncı kuruluşu...

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 12. etabı Büyük Britanya Grand Prix'siyle devam edecek. İngiltere'nin Northamptonshire kontluğundaki 5,89 kilometrelik Silverstone Pisti'nde yapılacak yarış, 52 tur üzerinden düzenlenecek. FORMULA 14 YARIŞI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA? Sıralama turları 5 Temmuz Cumartesi TSİ 17.00, yarış ise 6 Temmuz Pazar günü TSİ 17.00'da başlayacak. Yarışların hepsi beIN SPORTS ve F1 TV'den canlı yayınlanacak. PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLASMANI Büyük Britanya Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle: Pilotlar: 1. Oscar Piastri (Avustralya): 216 puan 2. Lando Norris (Büyük Britanya): 201 3. Max Verstappen (Hollanda): 155 4. George Russell (Büyük Britanya): 146 5. Charles Leclerc (Monako): 119 Takımlar: 1. McLaren: 417 2. Mercedes: 210 3. Ferrari: 209 4. Red Bull: 162 5. Williams: 55

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin