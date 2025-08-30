FSM köprüsü kapalı mı? Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde son durum araştırılıyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamayla beraber İstanbul'da 30 Ağustos Cumartesi ve 31 Ağustos Pazar günü bazı yolların trafiğe kapatılacağı belli oldu.

Asya ve Avrupa yakaları arasında araç kullanacak olan sürücüler yola çıkmadan önce "FSM Köprüsü kapalı mı?" sorusuna cevap aramaya başladı.

FSM KÖPRÜSÜ KAPALI MI?

FSM köprüsü kapalıdır. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 30- 31 Ağustos tarihleri arasında belli saatlerde açık olmayacaktır.

FSM Köprüsü 31 Ağustos'ta 05.00 ile 10.45 saatleri arasında Avrupa-Asya yönü trafiğe kapalı olacak.

FSM KÖPRÜSÜ NEDEN KAPALI?

İstanbul Valiliği ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü yaptığı açıklamayla beraber FSM köprüsünün neden kapalı olacağı belli oldu.

İstanbul'da "2025 Uluslararası Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası" gerekçe gösterilerek, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü belirli süreler arasında kapalı olacağı duyuruldu.

İstanbul Valiliği ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün güncel açıklamaları yakından takip ederek kapalı tutulan yollar hakkında detaylı bilgilere sahip olabilirsiniz.

FSM KÖPRÜSÜ NE ZAMAN AÇILACAK?

İstanbul'da 30 ile 31 Ağustos arasında gerçekleşecek olan 2025 Uluslararası Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası organizasyonu kapsamında, saat 05.00 ile 18.30 saatleri arasında birçok yol araç trafiğine kapatı tutulacaktır

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, 30 Ağustos Cumartesi günü saat 05.00 ile 10.30 arasında, 31 Ağustos Pazar günü ise 05.00 ile 10.45 saatleri arasında Avrupa-Asya yönü trafiğe kapatılacak.