Galatasaray - Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir? RAMS Park'ta geri sayım

Süper Lig'de son 3 sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, bu sezona da deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-0 yenerek başladı. Süper Lig'e dönen Fatih Karagümrük'ün ise ilk haftaki RAMS Başakşehir maçı rakibinin Avrupa kupalarında eleme oynadığı için Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ertelenmişti. Kırmızı-siyahlı takım, bu sezonki ilk resmi maçına Galatasaray karşısında çıkacak.

İlgili Haber Galatasaray Kaptanı Mauro Icardi: Keyif alacağız

GALATASARAY - KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı, 15 Ağustos Cuma günü saat 21:30'da oynanacak. Karşılaşma canlı olarak Bein Sports 1 kanalından yayınlanacak. Maç, Galatasaray'ın ev sahipliğinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta yapılacak.

OSİMHEN VE ICARDİ OYNAYACAK MI?

Sarı-kırmızılı ekipte santrforlar Mauro Icardi ile Victor Osimhen'in yarınki müsabakada oynayıp oynamayacağı henüz netlik kazanmadı. Geçen sezon gol kralı olan ve Türkiye'nin transfer rekorunu kırarak bonservisi alınan Osimhen'in kampa geç katıldığı için antrenman eksikliği bulunuyor. Geçen sezonun büyük bölümünü sakat geçiren Icardi de takımla çalışsa da sağlık ekibi ve teknik ekip, yıldız santrforun maçlara çıkması konusunda acele etmiyor. İki futbolcunun yarın süre alıp almayacağına teknik direktör Okan Buruk karar verecek.

BARIŞ ALPER NEREDE OYNAYACAK?

Okan Buruk'un, Osimhen veya Icardi'ye görev vermemesi durumunda yarınki karşılaşmada Barış Alper Yılmaz'ı santrfor oynatması bekleniyor. Tecrübeli teknik adam, hazırlık maçlarında ileri uçta kullandığı Barış Alper'i ligin ilk haftasındaki Gaziantep FK müsabakasında da santrfor oynattı.

GALATASARAY'DA KİMLER EKSİK?

Yarınki maçta stoperler Victor Nelsson ile Carlos Cuesta forma giyemeyecek. Galatasaray Kulübü, takımdan ayrılması gündemde olan Danimarkalı Nelsson ile Kolombiyalı Cuesta'nın lisanslarını çıkarmadı.