Galatasaray Kayserispor maç bileti ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatları

Kaynak: Türkiye Gazetesi 15 Mayıs 2025 10:13 - Güncelleme: 15 Mayıs 2025 10:13 - Güncelleme:

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında şampiyonluk heyecanı yaşanıyor. 18 Mayıs Pazar günü Galatasaray sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Sarı kırmızılı ekip, bu karşılaşmadan 1 puanla ayrılması durumunda Süper Lig şampiyonluğunu ilan edecek. Bu anlara tanık etmek isteyen taraftarlar Galatasaray Kayserispor maç bileti satışlarını ve bilet fiyatlarını yakından takip ediyor.

Galatasaray Kayserispor maçına geri sayım başladı. Lider Galatasaray, bu maçta alacağı 1 puanla sezonun bitimine kısa bir süre kala şampiyonluğunu resmen ilan edecek. Taraftarlar Galatasaray Kayserispor maç bileti ne zaman satışa çıkacak merak ediyor. GALATASARAY KAYSERİSPOR MAÇ BİLETİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK? Galatasaray Kayserispor karşılaşmasına sayılı günler kaldı. Süper Lig’in 36. haftasında Kayserispor’u konuk ederek şampiyonluk yolunda tarihi bir adım atmaya hazırlanıyor. Maç, 18 Mayıs 2025 Pazar günü saat 19.00’da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta oynanacak. Maç biletleri genellikle maçtan birkaç gün önce Passolig üzerinden satışa sunuluyor. 15 Mayıs ve 16 Mayıs tarihlerinde biletlerin satışa çıkması bekleniyor. Bilet satış duyurusu yapıldığında haberimiz güncellenecektir. GALATASARAY KAYSERİSPOR MAÇI BİLETLERİ NE KADAR? Biletlerin Passolig üzerinden satışa çıkmasının ardından bilet fiyatları netleşecek. GALATASARAY KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Galatasaray Kayserispor maçı 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Rams Park Arena'da oynanacak maçta sarı kırmızılı takım puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. İlgili Haber Galatasaray 5 yıldız oldu mu, şampiyon mu? Galatasaray 63. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu!

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan