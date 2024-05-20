Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda karşılaştığı son 3 maçta mağlup oldu

Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda karşılaştığı son 3 maçta mağlup oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda karşılaştığı son 3 maçta mağlup oldu
Fenerbahçe, Galatasaray, Şampiyonluk, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı devam ederken 99 puan ile lider olan sarı kırmızılılar Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadelede 1 puan alması halinde şampiyonluğun ilan edecek olan takımın 2021-2022-2023 sezonlarında Konyaspor ile maçlarının sonuçları araştırıldı. İşte son ligde 10 karşılaşmanın sonucu...

19 Mayıs akşamı Fenerbahçe ile Galatasaray dev derbide mücadele etti. FB'nin galibiyeti ile sonuçlanan karşılaşmanın ardından şampiyon olacak olan takım bu hafta belli olacak. GS'nin deplasmanda maçları kazanıp kazanmadığı merak edilirken son 3 maçın skorlarına haberimizde yer verdik.

Sarı kırmızılı ekip, 38. haftada Konyaspor'a konuk olacak. Mücadeleden 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Eğer kaybederse Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimali devam edecek.

Sarı lacivertliler İstanbulspor'u yenerse ve rakibi deplasmanda puan alamazsa şampiyon olabilecek. Galatasaray, Konyaspor ile yaptığı son 3 deplasman maçında mağlup olarak ayrıldı. 2021 sezonunda oynanan mücadelede 4-3, 2022'de 2-0 ve 2023 sezonunda 2-1'lik skorla mağlup oldu.

SÜPER LİG'DE GÜNCEL PUAN DURUMU

Galatasaray Konyaspor ile deplasmanda karşılaştığı son 3 maçta mağlup oldu - 1. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Üniversiteli genç kız, yurt odasında ölü bulunduRTÜK harekete geçti: Sezgin Baran Korkmazlı canlı yayına inceleme
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Az önce Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi (20 Mayıs) - HaberlerAz önce Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi (20 Mayıs)Kim Milyoner Olmak İster "Hangi Nobel ödülünü kazanan kadın sayısı diğer üçünden daha azdır?" sorusunun cevabı B şıkkı - HaberlerKim Milyoner Olmak İster "Hangi Nobel ödülünü kazanan kadın sayısı diğer üçünden daha azdır?" sorusunun cevabı B şıkkıTrendyol 1. Lig finalinin tarihi ve yeri Çorum FK - Bodrum FK maçının ardından belli olacak - HaberlerTrendyol 1. Lig finalinin tarihi ve yeri Çorum FK - Bodrum FK maçının ardından belli olacakİsrail Başbakanı Netanyahu'ya tutuklama kararı alan UCM nedir? - Haberlerİsrail Başbakanı Netanyahu'ya tutuklama kararı alan UCM nedir?Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Netanyahu ve diğer İsrailli yetkililer için tutuklama kararı alabilir - HaberlerUluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Netanyahu ve diğer İsrailli yetkililer için tutuklama kararı alabilirSüper Lig şampiyonunun belli olacağı Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçları 26 Mayıs günü 19.00'da oynanacak - HaberlerSüper Lig şampiyonunun belli olacağı Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçları 26 Mayıs günü 19.00'da oynanacak
Sonraki Haber Yükleniyor...