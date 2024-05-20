Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda karşılaştığı son 3 maçta mağlup oldu

Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı devam ederken 99 puan ile lider olan sarı kırmızılılar Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadelede 1 puan alması halinde şampiyonluğun ilan edecek olan takımın 2021-2022-2023 sezonlarında Konyaspor ile maçlarının sonuçları araştırıldı. İşte son ligde 10 karşılaşmanın sonucu...

19 Mayıs akşamı Fenerbahçe ile Galatasaray dev derbide mücadele etti. FB'nin galibiyeti ile sonuçlanan karşılaşmanın ardından şampiyon olacak olan takım bu hafta belli olacak. GS'nin deplasmanda maçları kazanıp kazanmadığı merak edilirken son 3 maçın skorlarına haberimizde yer verdik.

Sarı kırmızılı ekip, 38. haftada Konyaspor'a konuk olacak. Mücadeleden 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Eğer kaybederse Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimali devam edecek.

Sarı lacivertliler İstanbulspor'u yenerse ve rakibi deplasmanda puan alamazsa şampiyon olabilecek. Galatasaray, Konyaspor ile yaptığı son 3 deplasman maçında mağlup olarak ayrıldı. 2021 sezonunda oynanan mücadelede 4-3, 2022'de 2-0 ve 2023 sezonunda 2-1'lik skorla mağlup oldu.

SÜPER LİG'DE GÜNCEL PUAN DURUMU