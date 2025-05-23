Galatasaray kutlaması ücretli mi? Yenikapı kutlamaları için VIP bilet satışları başladı!

25. kez Süper Lig kupasını müzesine götüren sarı-kırmızılılar, Türkiye’de beşinci yıldızı armasına ekleyen ilk ve tek takım olmanın gururunu yaşarken, bu başarıyı taraftarıyla büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. İstanbul Yenikapı’da düzenlenecek dev organizasyon için geri sayım başladı. Galatasaray kutlaması ücretli mi, VIP biletler ne kadar, GS Plus ücretli mi gibi soruların cevapları taraftarlar tarafından araştırılıyor.

GALATASARAY KUTLAMASI ÜCRETLİ Mİ?

Galatasaray’ın 2024-2025 sezonunu şampiyonlukla tamamlamasının ardından düzenleyeceği kutlamalar taraftarlar arasında büyük bir heyecan meydana getirdi.

Sarı-kırmızılı camianın bu özel gece için hazırladığı organizasyon, İstanbul Yenikapı’da gerçekleştirilecek. Galatasaray kutlamasına giriş için iki farklı seçenek bulunuyor. Standart katılım için taraftarların GS Plus uygulamasını indirerek giriş yapmaları yeterli olacak. GS Plus uygulaması aracılığıyla etkinlik alanına ücretsiz erişim sağlanabilecek.

Galatasaray kutlamasına daha özel bir konumdan, sahneye yakın bir noktadan katılmak isteyenler için VIP alanlar oluşturuldu. Şampiyonluk kutlaması girişinde VIP bölgeler için ücretli bilet satın alınması gerekiyor.

İlgili Haber GS Plus nedir, ücretli mi, nasıl indirilir? Galatasaray Yenikapı şampiyonluk kutlamalarına GS Plus indirenler katılabilecek!

YENİKAPI KUTLAMASI VIP BİLET ÜCRETİ NE KADAR?

Galatasaray'ın şampiyonluk coşkusunu taraftarlarıyla birlikte doyasıya yaşamak için düzenleyeceği etkinlikte VIP deneyim yaşamak isteyenler için özel biletler satışa sunuldu.

“Champions Fest” adı altında organize edilen bu özel gecede, sahneye en yakın noktalarda yer alacak VIP alanlara giriş için belirlenen ücret ₺20.000. Sınırlı sayıda satışa sunulan VIP biletler yalnızca Galatasaray logolu Passolig kart sahiplerine özel olarak temin edilebiliyor.

VIP bilete sahip olan taraftarlar 15.00 ile 19.00 saatleri arasında gerçekleşecek DJ performanslarının ardından başlayacak konserlerle eğlenceye ortak olacak. Gecenin devamında kupa töreni, drone gösterisi, pyro show ve yiyecek-içecek ikramları ile dolu dolu bir program katılımcıları bekliyor.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI İÇİN GS PLUS ŞART MI?

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek’in yaptığı açıklamaya göre, Yenikapı’da düzenlenecek olan şampiyonluk kutlamasına katılım için GS Plus uygulamasının kullanılması gerekiyor.

GS Plus kulübün dijitalleşme adımlarından biri olarak hayata geçirilmiş ve bu tarz organizasyonlarda giriş kontrolünü kolaylaştırmak amacıyla etkin hale getirildi.

Taraftarlar uygulamayı cep telefonlarına indirerek etkinlik günü uygulama üzerinden giriş sağlayabilecek. Uygulamanın temel sürümünü indirmek yeterli olacağı için, kutlamalara katılım GS Plus’ı indirip aktif hale getiren herkes için ücretsiz olacak.

GS PLUS ÜCRETLİ Mİ?

GS Plus Galatasaray taraftarları için özel olarak geliştirilen dijital bir platformdur ve temel sürümü tamamen ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Uygulamayı Android veya iOS işletim sistemine sahip cihazlara indirerek hızlıca üyelik oluşturulabiliyor.

Ücretsiz versiyonu üzerinden kullanıcılar güncel kulüp haberlerine, antrenman videolarına, maç sonuçlarına ve çeşitli içeriklere kolaylıkla ulaşabiliyor. Bununla birlikte uygulama içerisinde sunulan Premium üyelik seçeneği ise ücretli.

Premium kullanıcılar, özel içeriklere erişimin yanı sıra GS Store alışverişlerinde indirim, GS Para avantajları, maç biletlerinde öncelikli erişim ve çeşitli çekilişlere katılma gibi birçok ayrıcalıktan faydalanabiliyor. GS Plus Premium üyelik için aylık 350 TL, yıllık ise toplamda 2.286 TL ödeme yapılması gerekiyor.