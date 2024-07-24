Galatasaray Lecce maçını yayınlayacak olan kanallar belli oldu

Düzenleyen: Hüseyin Bahcivan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 24 Temmuz 2024 09:07 - Güncelleme: 24 Temmuz 2024 09:25 - Güncelleme:

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Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray'ın Lecce ile oynayacağı maç, Türkiye'de Spor Smart ve D-Smart Go kanalarından yayınlanacak. Karşılaşma aynı zamanda Avusturya'daki yerel kanallar üzerinden de izlenebilecek.