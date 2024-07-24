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Galatasaray Lecce maçını yayınlayacak olan kanallar belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray Lecce maçını yayınlayacak olan kanallar belli oldu

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray'ın Lecce ile oynayacağı maç, Türkiye'de Spor Smart ve D-Smart Go kanalarından yayınlanacak. Karşılaşma aynı zamanda Avusturya'daki yerel kanallar üzerinden de izlenebilecek.

Galatasaray, yeni sezon öncesinde hazırlıklarına Avusturya'da devam ediyor.

Sarı-kırmızılılar 25 Temmuz Çarşamba günü İtalya Seria A takımlarından Lecce ile hazırlık maçına çıkacak.

Karşılaşma Avusturya'nın Linz şehrinde bulunan Raiffeisen Arena'da oynanacak.

Galatasaray Lecce maçını yayınlayacak olan kanallar belli oldu - 1. Resim

GALATASARAY LECCE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Lecce-Galatasaray maçı Türkiye'de Spor Smart ve D-Smart Go platformlarından yayınlanacak.

GALATASARAY LECCE MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR

Sarı-kırmızılıların Lecce ile yapılacak olan hazırlık maçını D-Smart Aile Spor Paketi olan kullanıcılar Spor Smart ve D-Smart Go'dan şifresiz olarak izleyebilecekler.

D-Smart'ın spor içeriklerini yayınladığı Spor Smart, 77. Kanal'da yer alıyor.

Kullanıcıların maçı şifresiz olarak izleyebilmesi için D-Smart üzerinden Aile Spor Paketi kampanyasına üye olmaları gerekiyor.

Galatasaray Lecce maçını yayınlayacak olan kanallar belli oldu - 2. Resim

GALATASARAY LECCE MAÇINI VEREN YABANCI KANALLAR

Avusturya'da yaşayan taraftarlar ise karşılaşmayı yerel kanallar üzerinden izleyebilecek.

Türkiye'de karşılaşma sadece Spor Smart ve D-Smart Go kanallarından izlenebilecekken Avusturya'da yaşayan taraftarlar yerel kanallar üzerinden de maçı izleyebilecek.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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