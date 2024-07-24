Galatasaray Lecce maçını yayınlayacak olan kanallar belli oldu
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Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray'ın Lecce ile oynayacağı maç, Türkiye'de Spor Smart ve D-Smart Go kanalarından yayınlanacak. Karşılaşma aynı zamanda Avusturya'daki yerel kanallar üzerinden de izlenebilecek.
Galatasaray, yeni sezon öncesinde hazırlıklarına Avusturya'da devam ediyor.
Sarı-kırmızılılar 25 Temmuz Çarşamba günü İtalya Seria A takımlarından Lecce ile hazırlık maçına çıkacak.
Karşılaşma Avusturya'nın Linz şehrinde bulunan Raiffeisen Arena'da oynanacak.
GALATASARAY LECCE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Lecce-Galatasaray maçı Türkiye'de Spor Smart ve D-Smart Go platformlarından yayınlanacak.
GALATASARAY LECCE MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR
Sarı-kırmızılıların Lecce ile yapılacak olan hazırlık maçını D-Smart Aile Spor Paketi olan kullanıcılar Spor Smart ve D-Smart Go'dan şifresiz olarak izleyebilecekler.
D-Smart'ın spor içeriklerini yayınladığı Spor Smart, 77. Kanal'da yer alıyor.
Kullanıcıların maçı şifresiz olarak izleyebilmesi için D-Smart üzerinden Aile Spor Paketi kampanyasına üye olmaları gerekiyor.
GALATASARAY LECCE MAÇINI VEREN YABANCI KANALLAR
Avusturya'da yaşayan taraftarlar ise karşılaşmayı yerel kanallar üzerinden izleyebilecek.
Türkiye'de karşılaşma sadece Spor Smart ve D-Smart Go kanallarından izlenebilecekken Avusturya'da yaşayan taraftarlar yerel kanallar üzerinden de maçı izleyebilecek.
Kaynak: Türkiye Gazetesi