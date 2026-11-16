Galatasaray-Samsunspor maçı, Trendyol Süper Lig'de milli aranın ardından oynanacak 12. hafta karşılaşmaları arasında yer alıyor. Sarı kırmızılı takımın sahasında ağırlayacağı Samsunspor karşılaşması öncesinde maçın tarihi, başlama saati ve bilet satış bilgileri araştırılıyor.

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Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor ile oynayacağı mücadele için hazırlıklarını sürdürüyor. Okan Buruk yönetimindeki sarı kırmızılı ekip, milli aranın ardından taraftarı önünde sahaya çıkacak. Karşılaşmaya tribünden katılmak isteyen futbolseverler ise bilet fiyatlarını ve satış tarihini takip ediyor.

GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray-Samsunspor maçı, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak. Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında gerçekleştirilecek karşılaşmaya İstanbul'daki Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park ev sahipliği yapacak. Sarı kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde hazırlıklarını sürdürürken Samsunspor da İstanbul deplasmanında puan kazanmayı hedefliyor. Karşılaşma, Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran beIN SPORTS üzerinden canlı yayınlanacak.

Galatasaray-Samsunspor maçı ne zaman, maç biletleri satışa çıktı mı

Milli ara sonrasında yoğun bir karşılaşma programına girecek olan Galatasaray, Samsunspor maçının ardından Avrupa kupalarında da mücadele edecek. Sarı kırmızılılar, 24 Kasım Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere temsilcisi Aston Villa'yı ağırlayacak.

GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Galatasaray-Samsunspor karşılaşmasının biletleri henüz satışa çıkmadı. Taraftarların öncelikli satış, genel satış tarihi, tribün kategorileri ve bilet fiyatları konusunda Galatasaray Spor Kulübünün resmi açıklamalarını takip etmesi gerekiyor.

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