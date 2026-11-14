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Samsunspor'da Galatasaray mesaisi: U19 takımı ile hazırlık maçı

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Samsunspor'da Galatasaray mesaisi: U19 takımı ile hazırlık maçı
Başlık ResmiSamsunspor'da Galatasaray mesaisi: U19 takımı ile hazırlık maçı

Karadeniz temsilcisi Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 12'nci haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmasının çalışmalarını Samsunspor U19 Takımı ile yaptığı hazırlık maçıyla sürdürdü.

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Samsunspor'un Nuri Asan Tesisleri'nde U19 takımı ile oynadığı karşılaşmada futbolcuların maç kondisyonlarını korumaları ve saha içi uyumlarını geliştirmeleri hedeflenirken; teknik heyet de oyuncuların son durumlarını değerlendirme fırsatı buldu.

Nenad Bjelica'dan oyuncularına uyarılar
Başlık ResmiNenad Bjelica'dan oyuncularına uyarılar

Hazırlık maçında bu sezon az forma şansı bulan Jaurs Assoumou, Emre Kılınç, Elayis Tavşan, Enes Albak, Yunus Emre Çift, Yalçın Kayan, Saikuba Jarju, Haluk Mustafa Tan ve Afonso Sousa'nın yanı sıra birçok maçta forma giyen ancak milli takımlarına gitmeyen Tanguy Coulibaly, Mohamed Bayo, Antoine Sekongo ve Elliot Watt de görev aldı.

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki kırmızı-beyazlı ekip, Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarına 16 Kasım Pazartesi günü gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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