Başakşehir, 7 gollü maçta Samsunspor'u dağıttı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında İstanbul Başakşehir, sahasında Samsunspor'u 5-2 mağlup etti.

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Teknik direktörlüğünü Nuri Şahin'in yaptığı İstanbul Başakşehir, Nenad Bjelica'nın çalıştırdığı Samsunspor'u konuk etti.

BAŞAKŞEHİR'DE GOL SAĞANAĞI

Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede Başakşehir, Samsunspor'u 5-2'lik skorla yendi. Turuncu-lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Eldor Shomurodov, 26. dakikada Andreas Skov Olsen, 41. dakikada Emin Bayram, 75. dakikada Ousseynou Ba ve 90+1. dakikada Abbosbek Fayzullaev kaydetti. Karadeniz temsilcisinin gollerini ise 22. dakikada Tanguy Coulibaly ile 84. dakikada Elayis Tavsan attı. Bu sonuçla ligde 4. galibiyetini alan Başakşehir, puanını 14'e çıkardı. 8. kez mağlup olan Samsunspor ise 4 puanda kaldı.

BAŞAKŞEHİR, SAHASINDA ÜST ÜSTE 3. KEZ KAZANDI

İstanbul Başakşehir, bu sezon Süper Lig'de üst üste 3'üncü iç saha galibiyetini elde etti.

Turuncu-lacivertli ekip, ev sahibi takım ünvanıyla çıktığı son 3 müsabakada 11 gol atıp 3 gol yerken Gençlerbirliği'ne 4-0, Gaziantep FK'ye 2-1, Samsunspor'a 5-2 üstünlük kurdu.

Başakşehir, sahasında oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi sonucunda hanesine 13 puan yazdırdı.

İstanbul temsilcisi, iç sahadaki tek yenilgisini 4. haftada Galatasaray karşısında yaşadı.

Başakşehir - Samsunspor

SAMSUNSPOR, PEŞ PEŞE 8. KEZ MAĞLUP OLDU

Karadeniz temsilcisi, Süper Lig'deki son 8 karşılaşmadan yenilgiyle ayrıldı.

Ligin ilk 2 haftasında birer beraberlik ve galibiyet yaşayan Samsunspor, son 8 maçında ise hanesine puan yazdıramadı.

SHOMURODOV, 8. GOLÜNÜ KAYDETTİ

İstanbul Başakşehir'de Özbek futbolcu Eldor Shomurodov, bu sezon ligde 8. kez gol sevinci yaşadı.

Karşılaşmanın açılış golüne imza atan Shomurodov, Süper Lig'de çıktığı 10 maçın 7'sinde toplam 8 kez fileleri havalandırmayı başardı.

Turuncu-lacivertlilerde Skov Olsen ikinci golünü atarken; Emin Bayram, Ba ve Fayzullaev ise ligde ilk kez ağları sarstı.

Başakşehir - Samsunspor

MAÇTAN KRİTİK ANLAR

10. dakikada Başakşehir öne geçti. Soldan Brnic'in yerden ortasında Shomurodov, altıpasın hemen gerisinden tek vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

22. dakikada Samsunspor beraberliği yakaladı. Oyun kurmak isteyen kaleci Muhammed Şengezer'in ceza sahası dışında hatalı pası sonucunda araya giren Bayo, topu bekletmeden Coulibaly'ye aktardı. Bu oyuncu, ceza sahası içinden boş kaleye meşin yuvarlağı gönderdi: 1-1.

26. dakikada turuncu-lacivertli takım, ikinci golü buldu. Soldan ceza sahasına giren Kharebashvili'nin pasında topu Skov Olsen kontrol etti. Danimarkalı oyuncunun ceza yayından şutunda altıpasın içinde Tomasson'a çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1.

41. dakikada Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Kaluzinski'nin soldan kullandığı kornerde Emin Bayram, ceza sahası içinde kafa vuruşuyla farkı 2'ye çıkardı: 3-1.

Mücadelede ilk yarı Başakşehir'in 3-1 üstünlüğüyle bitti.

Başakşehir - Samsunspor

75. dakikada Başakşehir, dördüncü kez ağları havalandırdı. Kaluzinski'nin sağdan kullandığı kornerde Ba'nın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 4-1.

84. dakikada Samsunspor farkı 2'ye indirdi. Elayis Tavsan'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan şuutunda top, kaleci Muhammed Şengezer'in üzerinden ağlarla buluştu: 4-2.

90+1. dakikada ev sahibi takım, 5. golü kaydetti. Kharebashvili'nin sol çaprazdan ortasında Fayzullaev, altıpas içinde topa dokunarak filelere gönderdi: 5-2.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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