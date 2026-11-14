Leroy Sane’ye son şans! Galatasaray’ın kayıp yıldızı Samsun maçında sınanacak

Teknik direktör Okan Buruk, Osimhen ve Leao’nun yokluğunda Sane’ye ilk on birde şans vererek “Sahne senin” diyecek…

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Galatasaray’a geldiği günden bu yana beklenen patlamayı yapamayan ve istikrar yakalayamayan Leroy Sane için millî ara sonrası kritik bir süreç başlayacak. Teknik direktör Okan Buruk, Samsunspor karşılaşmasında Sane’yi ilk 11’de sahaya sürerek oyuncusunu yeniden kazanmaya çalışacak. Osimhen ve Leao’nun sakatlıkları sebebiyle hücum hattında önemli eksikler yaşayan sarı kırmızılılarda Okan Hoca, Alman yıldıza “Sahne senin!” mesajı verecek. Samsunspor maçında göstereceği performans, Sane’nin Devler Ligi mesaisini de belirleyecek.

GEÇEMEZSE GİDEBİLİR

Alman Millî Takımı’na da davet edilmeyen ve millî ara boyunca Kemerburgaz’da takımla çalışmalarını sürdüren Leroy Sane, Samsunspor karşılaşmasına özel olarak hazırlanacak. Samsunspor maçında ilk 11’de görev alacak olan yıldız futbolcu, bu fırsatı iyi kullanmak zorunda. Samsunspor karşısında sınıfı geçecek bir performans sergilemesi hâlinde Sane, Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak Aston Villa karşılaşmasında da ilk 11’deki yerini koruyacak. Sane’nin bu süreçteki performansı, ocak ayındaki duruma göre, G.Saray kariyerini de etkileyecek

ÖZEL MİSAFİR

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, Galatasaray’a ziyarette bulundu. Rams Park’ta Galatasaray forması giyen Khan’ın ziyaretinde Başkan Dursun Özbek’in yanı sıra Teknik Direktör Okan Buruk ile futbolculardan İlkay Gündoğan ve Gabriel Sara da yer aldı.



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