Galatasaray-Samsunspor maçı öncesinde stat değişikliği kararı alındı. Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak karşılaşmanın yeriyle ilgili Galatasaray Spor Kulübünden açıklama geldi. Milli ara sonrası sahaya çıkacak sarı kırmızılı takımın maçının yeni adresi ve bilet satış bilgileri araştırılıyor.

Kaydet a- | +A

Galatasaray ile Samsunspor arasında 21 Kasım Cumartesi günü oynanacak karşılaşmanın stat programında değişikliğe gidildi. Sarı kırmızılı kulüp, resmi internet sitesinden yaptığı duyuruyla kararın gerekçesini ve bilet sürecine ilişkin ayrıntıları paylaştı. Taraftarlar, karşılaşmanın oynanacağı stadyumu ve RAMS Park'taki çalışmaların son durumunu merak ediyor.

GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray-Samsunspor maçı, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 16.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında gerçekleştirilecek karşılaşmanın daha önce Galatasaray'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanması planlanıyordu. Yapılan açıklamayla müsabakanın İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünün stadına alındığı duyuruldu.

Galatasaray Spor Kulübü, karşılaşmanın Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanmasına destek veren İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü yönetimine teşekkür etti. Açıklamada, kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ ve yönetim kurulu üyelerinin sürece katkı sağladığı belirtildi. Stat değişikliğiyle birlikte taraftarların bilet satışlarına ilişkin araştırmaları da hız kazandı. Galatasaray, maçın bilet fiyatları ve satış takviminin önümüzdeki günlerde duyurulacağını açıkladı.

Galatasaray-Samsunspor maçı nerede oynanacak, stat neden değişti?

GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇI STADI NEDEN DEĞİŞTİ?

Galatasaray-Samsunspor maçının stadı, RAMS Park'ın zemininde yürütülen bakım ve iyileştirme çalışmalarına daha fazla zaman ayrılması amacıyla değiştirildi. Galatasaray Kulübü, stadın zeminindeki çalışmaların devam ettiğini belirterek karşılaşmanın Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na alındığını bildirdi.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala