Garanti BBVA Diji çekiliş kampanyası sonuçları açıklandı! İşte Garanti BBVA Diji çekiliş sonuç listesi

Garanti BBVA'nın Diji çekiliş kampanyasının çekiliş sonuçları açıklandı. Çekiliş kampanyası kapsamında, 23 Nisan-30 Haziran 2025 tarihleri arasında Garanti BBVA Mobil’e giriş yapıp Profil & Ayarlar adımında yer alan Promosyon Kodu Paylaş/Gir sayfasında HEDIYE25 promosyon kodunu giren bireysel müşteriler, şimdi sonuçlara odaklandı.

Garanti BBVA Diji çekiliş kampanyası ile 20 kişi Apple iPhone 16 Pro 128 GB, 20 kişi Go Pro Hero 13, 20 kişi Mini 4K Fly More Combo Drone, 20 kişi Nespresso Lattissima One, 20 kişi Fold 120 Katlanır Bisiklet, 20 kişi FUJIFILM Instax Mini 12 Bundle Box Anlık Fotoğraf Makinesi ikramiyesi kazandı.

Çekiliş 18 Temmuz'da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic.Ltd.Şti'de, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirildi ve kazanan talihliler 24 Temmuz'da Türkiye Gazetesi'nde duyuruldu.

GARANTİ BANKASI 18 TEMMUZ DİJİ ÇEKİLİŞ KAMPANYASI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI