Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Garanti BBVA Diji çekiliş kampanyası sonuçları açıklandı! İşte Garanti BBVA Diji çekiliş sonuç listesi

Garanti BBVA Diji çekiliş kampanyası sonuçları açıklandı! İşte Garanti BBVA Diji çekiliş sonuç listesi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Garanti BBVA Diji çekiliş kampanyası sonuçları açıklandı! İşte Garanti BBVA Diji çekiliş sonuç listesi
Garanti Çekiliş, Garanti Bankası Çekiliş, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Garanti BBVA'nın Diji çekiliş kampanyasının çekiliş sonuçları açıklandı. Çekiliş kampanyası kapsamında, 23 Nisan-30 Haziran 2025 tarihleri arasında Garanti BBVA Mobil’e giriş yapıp Profil & Ayarlar adımında yer alan Promosyon Kodu Paylaş/Gir sayfasında HEDIYE25 promosyon kodunu giren bireysel müşteriler, şimdi sonuçlara odaklandı.

Garanti BBVA Diji çekiliş kampanyası ile 20 kişi Apple iPhone 16 Pro 128 GB, 20 kişi Go Pro Hero 13, 20 kişi Mini 4K Fly More Combo Drone, 20 kişi Nespresso Lattissima One, 20 kişi Fold 120 Katlanır Bisiklet, 20 kişi FUJIFILM Instax Mini 12 Bundle Box Anlık Fotoğraf Makinesi ikramiyesi kazandı.

Çekiliş 18 Temmuz'da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic.Ltd.Şti'de, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirildi ve kazanan talihliler 24 Temmuz'da Türkiye Gazetesi'nde duyuruldu.

GARANTİ BANKASI 18 TEMMUZ DİJİ ÇEKİLİŞ KAMPANYASI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Garanti BBVA Diji çekiliş kampanyası sonuçları açıklandı! İşte Garanti BBVA Diji çekiliş sonuç listesi - 1. ResimGaranti BBVA Diji çekiliş kampanyası sonuçları açıklandı! İşte Garanti BBVA Diji çekiliş sonuç listesi - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Eskişehir yangın söndürüldü mü?15 yıl ağrıyla yaşadı, 2 ayda ayağa kalktı! Doktorlar şokta...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eskişehir yangın söndürüldü mü? - HaberlerEskişehir yangın söndürüldü mü?ALES/2 sonuç sorgulama ekranı! ALES sonuçları açıklandı mı? - HaberlerALES sonuçları açıklandı!Resimli cuma mesajları! En güzel, anlamlı, uzun, kısa hayırlı cumalar mesajları ve sözleri - HaberlerResimli cuma mesajları! En güzel, anlamlı, uzun, kısa hayırlı cumalar mesajları ve sözleriMSB sürekli işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? - HaberlerMSB sürekli işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?Türkiye Filistin'i devlet olarak tanıyor mu? Filistin Devleti'ni tanıyan ülkeler - HaberlerTürkiye Filistin'i devlet olarak tanıyor mu? Filistin Devleti'ni tanıyan ülkelerBeşiktaş Shakhtar Donetsk maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? - HaberlerBeşiktaş Shakhtar Donetsk maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?
Sonraki Haber Yükleniyor...