Mavi diploma veren üniversiteler belli oldu! Mavi diploma nedir, hangi ülkelerde geçerli?
2025 yılında mavi diploma veren üniversiteler ve bu diplomaların geçerli olduğu ülkeler öğrenciler tarafından merak ediliyor. Avrupa standartlarında uluslararası tanınırlık sağlayan mavi diploma hangi üniversitelerden alınıyor, geçerli olduğu ülkeler belli mi? İşte detaylar...
Yurt dışında eğitim almak isteyen veya uluslararası kariyer hedefleyen öğrenciler için mavi diploma büyük önem taşıyor. 2025 yılında Türkiye’de mavi diploma veren üniversitelerin hangileri olduğu merak konusu.
Peki mavi diploma nedir, bu diplomayı hangi üniversiteler veriyor ve geçerli olduğu ülkeler biliniyor mu? Gelin birlikte bakalım...
MAVİ DİPLOMA NEDİR?
Mavi diploma, Avrupa Yükseköğretim Alanı (EHEA) ülkelerinde geçerli olan ve öğrencilere uluslararası standartlarda akademik başarılarını kanıtlama imkanı sağlayan diploma eki olarak biliniyor. Bologna Süreci kapsamında verilen bu diploma, özellikle Avrupa ülkelerinde eğitim ve iş hayatında büyük avantaj sağlıyor.
2025'TE MAVİ DİPLOMA VEREN ÜNİVERSİTELER HANGİLERİ?
Türkiye’de hem devlet hem vakıf üniversiteleri arasında mavi diploma veren birçok kurum bulunuyor. İşte mavi diploma veren başlıca üniversiteler...
DEVLET ÜNİVERSİTELERİ:
- Adıyaman Üniversitesi
- Anadolu Üniversitesi
- Atatürk Üniversitesi
- Bozok Üniversitesi
- Çukurova Üniversitesi
- Dokuz Eylül Üniversitesi
- Ege Üniversitesi
- Hacettepe Üniversitesi
- İstanbul Teknik Üniversitesi
- Karadeniz Teknik Üniversitesi
- Orta Doğu Teknik Üniversitesi
- Marmara Üniversitesi
- Uludağ Üniversitesi
- Yeditepe Üniversitesi
- Zonguldak Karaelmas Üniversitesi
VAKIF ÜNİVERSİTELERİ:
- Atılım Üniversitesi
- Başkent Üniversitesi
- Bahçeşehir Üniversitesi
- Koç Üniversitesi
- Maltepe Üniversitesi
- Sabancı Üniversitesi
- Özyeğin Üniversitesi
- İstanbul Bilgi Üniversitesi
- İzmir Ekonomi Üniversitesi
MAVİ DİPLOMA HANGİ ÜLKELERDE GEÇERLİ?
Mavi diploma Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkede tanınıyor. Diplomanın geçerli olduğu başlıca ülkeler ise şunlar:
- Almanya
- Fransa
- İtalya
- İspanya
- Hollanda
- Belçika
- Avusturya
- İsveç
- Polonya
- Çekya
- Danimarka
- Finlandiya
- Letonya
- Litvanya
- Macaristan
- Romanya
MAVİ DİPLOMA NASIL ALINIR?
Mavi diploma almak isteyen öğrenciler, bu diplomayı veren üniversitelerin lisans ya da yüksek lisans programlarını başarıyla tamamlamalı. Ayrıca, öğrencilerin üniversite tarafından belirlenen akademik ve idari kriterlere uygun olması da şart. Diploma eki ise mezuniyet sonrası öğrencilere veriliyor.