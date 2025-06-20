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Nüfus müdürlükleri hafta sonu açık olacak mı? YKS'ye girecek öğrenciler için beklenen açıklama geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Nüfus müdürlükleri hafta sonu açık olacak mı? YKS&#039;ye girecek öğrenciler için beklenen açıklama geldi
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin gerekli belgelere hızlı ulaşabilmeleri için nüfus müdürlükleri açık olacak. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, müdürlüklerin 21-22 Haziran'da açık olacağını açıkladı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin ihtiyaç duyacakları belgeleri alabilmesi için nüfus müdürlükleri 21-22 Haziran'da açık olacak.

Nüfus müdürlükleri hafta sonu açık olacak mı? YKS'ye girecek öğrenciler için beklenen açıklama geldi - 1. Resim

HAFTA SONU NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK MI?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, YKS dolayısıyla sınav merkezi olan il ve ilçelerde nüfus müdürlüklerinin 21 Haziran Cumartesi 07.00-17.00 ve 22 Haziran Pazar günü 07.00-15.30 saatlerinde açık tutulacağı belirtildi.

Öğrencilerin vakit kaybı yaşamamaları için başvurudan önce sınava giriş belgesini ibraz ederek müracaat etmesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, "İşlemler randevusuz olarak gerçekleştirilecektir. Sınava girecek adaylara başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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