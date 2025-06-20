Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS'ye girecek öğrencilere başarı mesajı

Kaynak: Anadolu Ajansı 20 Haziran 2025 21:48 - Güncelleme: 20 Haziran 2025 21:51 - Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek öğrenciler için başarı mesajı paylaştı. Erdoğan "Sınavın sevgili gençlerimiz ve aileleri için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere başarı diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın ve pazar günü YKS'ye girecek üniversite öğrencisi adayı tüm genç kardeşlerime yürekten başarılar diliyorum. Sınavın sevgili gençlerimiz ve aileleri için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Allah zihin açıklığı versin." ifadelerini kullandı. İlgili Haber ABD basını Erdoğan'ın "Kimse bize efelenemez" sözlerine dikkat çekti! Savunma sanayideki yerli üretime vurgu yapıldı

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sezer Doğru