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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS'ye girecek öğrencilere başarı mesajı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan YKS&#039;ye girecek öğrencilere başarı mesajı
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek öğrenciler için başarı mesajı paylaştı. Erdoğan "Sınavın sevgili gençlerimiz ve aileleri için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere başarı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS'ye girecek öğrencilere başarı mesajı - 1. Resim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın ve pazar günü YKS'ye girecek üniversite öğrencisi adayı tüm genç kardeşlerime yürekten başarılar diliyorum. Sınavın sevgili gençlerimiz ve aileleri için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Allah zihin açıklığı versin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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